Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 13:56
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Sursa foto: romprest.eu
Cuprins
  1. Decizia Curții de Apel București
  2. Controversele

Curtea de Apel București a dispus redeschiderea urmăririi penale în dosarul în care sunt vizați fiul patronului Realitatea Plus, Paul Cătălin Ionescu Păcuraru, și avocata Irina Maria Ciontu. Cazul ar putea fi legat de modalitatea în care Păcuraru Jr. ar fi fost numit director la compania de salubritate Romprest, cu presupusa complicitate a Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), moment la care s-ar fi pus problema și ca avocata Ciontu să obțină un loc în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

Decizia Curții de Apel București

„Confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 7/158/P/2025 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, uz de fals. prev. de art. 323 Cod penal și fals în declarații, prev. de art. 326 alin. 1 Cod penal. în baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Definitivă””, se arată în decizia de marți a Curții de Apel București, citată de știripesurse.ro.

De acum, procurorii pot administra noi probe la dosar și-i pot audia pe cei vizați.

Controversele

Romprest e deținută de trei acționari importanți: Detaco Ltd (42,69% din acțiuni), Mihai Dracea (43,76%) și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, 10%).

În 2022, fostul director al CNAB, George Dorobanțu, ar fi spus la DNA că Maricel Păcuraru i-ar fi transmis, printr-un intermediar, să-l ajute să preia pachetul de acțiuni deținut de CNAB sau, dacă acest lucru nu e posibil, măcar reprezentantul CNAB în AGA Romprest să voteze alături de Detaco Ltd.

Pe 2 septembrie 2024, CNAB a solicitat Consiliului de Administrație (CA) al Romprest să convoace Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) și a propus numirea lui Paul Cătălin Ionescu Păcuraru ca director general și președinte al CA Romprest. Mandatul său are patru ani. Tot atunci, CNAB a mai propus ca avocata Irina Maria Ciontu să primească un loc în CA Romprest.

