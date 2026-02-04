Într-un demers istoric fără precedent, arheologii au deshumat osemintele aflate la . Acestea aparțin domnitorului Mircea cel Bătrân și mamei lui Mihai Viteazul. Femeia este cunoscută în documente sub numele mirean de Teodora Cantacuzino, iar ca monahie sub numele de Teofana.

Rămășițele au fost trimise în laboratoare de specialitate din străinătate. Acolo vor fi supuse analizelor ADN, pentru a se stabili cu exactitate originile celor doi și legăturile lor de sânge. Cercetările urmăresc să aducă dovezi științifice clare acolo unde, până acum, au existat doar ipoteze istorice.

Ce adevăruri ascund osemintele marilor voievozi

Lucrările de restaurare desfășurate la Mănăstirea Cozia au scos la iveală un moment istoric deosebit. Au fost deshumate osemintele domnitorului Mircea cel Bătrân și ale monahiei Teofana, mama voievodului .

Arheologii își propun să stabilească originile exacte ale celor doi reprezentanți ai nobilimii românești. Demersul are loc la exact un secol de la precedenta deshumare, notează gandul.ro.

Rămășițele pământești au fost trimise în laboratoare din străinătate, unde sunt analizate ADN-ul și legăturile de sânge. Rezultatele sunt așteptate la final de februarie – început de martie. Acestea ar putea aduce clarificări importante asupra unor capitole esențiale din istoria românească.

Ce mister ascunde Mormântul 10 de la Curtea de Argeș

Investigațiile ADN realizate în urmă cu câțiva ani au adus în prim-plan un caz la fel de intrigant. Acesta a fost descoperit în Biserica Domnească din Curtea de Argeș.

Specialiștii porneau de la ipoteza că osemintele din Mormântul 10 ar aparține unuia dintre fiii lui Basarab I. Cercetările urmăreau reconstituirea arborelui genealogic al marilor voievozi români, printre care și Vlaicu Vodă.

După aproape 700 de ani, mormântul atribuit lui Vlaicu Vodă a fost deschis. Oamenii de știință au prelevat mai multe probe, un os de la picior, o falangă și o măsea, care au fost trimise spre analiză în laboratoare din Miami, Cluj și Coreea. Rezultatele au răsturnat însă toate presupunerile. Persoana înhumată acolo nu era Vlaicu Vodă.

Mai mult, cercetătorii au stabilit că bărbatul ar fi murit în jurul vârstei de 40 de ani, între 1340 și 1350, și avea trăsături închise la culoare, fiind posibil de confesiune catolică.