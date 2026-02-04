B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul

Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 16:54
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Sursă Foto: ro.wikipedia.org
Cuprins
  1. Ce adevăruri ascund osemintele marilor voievozi
  2. Ce mister ascunde Mormântul 10 de la Curtea de Argeș

Într-un demers istoric fără precedent, arheologii au deshumat osemintele aflate la Mănăstirea Cozia. Acestea aparțin domnitorului Mircea cel Bătrân și mamei lui Mihai Viteazul. Femeia este cunoscută în documente sub numele mirean de Teodora Cantacuzino, iar ca monahie sub numele de Teofana.

Rămășițele au fost trimise în laboratoare de specialitate din străinătate. Acolo vor fi supuse analizelor ADN, pentru a se stabili cu exactitate originile celor doi și legăturile lor de sânge. Cercetările urmăresc să aducă dovezi științifice clare acolo unde, până acum, au existat doar ipoteze istorice.

Ce adevăruri ascund osemintele marilor voievozi

Lucrările de restaurare desfășurate la Mănăstirea Cozia au scos la iveală un moment istoric deosebit. Au fost deshumate osemintele domnitorului Mircea cel Bătrân și ale monahiei Teofana, mama voievodului Mihai Viteazul.

Arheologii își propun să stabilească originile exacte ale celor doi reprezentanți ai nobilimii românești. Demersul are loc la exact un secol de la precedenta deshumare, notează gandul.ro.

Rămășițele pământești au fost trimise în laboratoare din străinătate, unde sunt analizate ADN-ul și legăturile de sânge. Rezultatele sunt așteptate la final de februarie – început de martie. Acestea ar putea aduce clarificări importante asupra unor capitole esențiale din istoria românească.

Ce mister ascunde Mormântul 10 de la Curtea de Argeș

Investigațiile ADN realizate în urmă cu câțiva ani au adus în prim-plan un caz la fel de intrigant. Acesta a fost descoperit în Biserica Domnească din Curtea de Argeș.

Specialiștii porneau de la ipoteza că osemintele din Mormântul 10 ar aparține unuia dintre fiii lui Basarab I. Cercetările urmăreau reconstituirea arborelui genealogic al marilor voievozi români, printre care Mircea cel Bătrân și Vlaicu Vodă.

După aproape 700 de ani, mormântul atribuit lui Vlaicu Vodă a fost deschis. Oamenii de știință au prelevat mai multe probe, un os de la picior, o falangă și o măsea, care au fost trimise spre analiză în laboratoare din Miami, Cluj și Coreea. Rezultatele au răsturnat însă toate presupunerile. Persoana înhumată acolo nu era Vlaicu Vodă.

Mai mult, cercetătorii au stabilit că bărbatul ar fi murit în jurul vârstei de 40 de ani, între 1340 și 1350, și avea trăsături închise la culoare, fiind posibil de confesiune catolică.

Tags:
Citește și...
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Eveniment
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Eveniment
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Eveniment
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Eveniment
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
Eveniment
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Eveniment
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Eveniment
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Eveniment
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Ultima oră
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat
17:34 - Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
17:32 - Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
17:10 - Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
16:55 - Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
16:32 - PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14