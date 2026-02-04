Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?

Programul de guvernare anunțat de Ilie Bolojan în vara anului trecut includea și o reformă a autorităților autonome de reglementare, precum ANCOM și ASF, ce viza atât reducerea salariilor angajaților, cât și o reducere a numărului de angajați. Însă, reforma a rămas doar pe hârtie.

Cum scapă ASF și ANCOM de reforma lui Bolojan

Tăieri de salarii, suspendarea bonusurilor și primelor, reducerea numărului de angajați. Așa sună pompoasa reformă a lui Ilie Bolojan în privinda autorităților de reglementare. Doar că ASF și ANCOM au fentat cu succes tot ce scrie pe hârtia lui Bolojan.

De exemplu, la ASF au dispărut primele pentru angajați. Am putea să aplaudăm la această veste, însă… surpriză… banii au ajuns tot unde le era locul, adică la angajați. Doar că au fost puși la salariul de bază.

Cifrele din execuția bugetară indică că banii au ajuns în salariile de bază ale angajaților. Concret, în execuția bugetară a Autorității de Supraveghere Financiară, acolo unde apar toate sumele cheltuite pe parcursul unui an, a existat mereu un capitol bugetar numit „fond de premii”.

În anul 2022 acesta a fost de 29,5 milioane lei, în anul 2023 fondul de premii a ajuns la 22,4 milioane lei, iar în anul 2024 a ajuns la doar 8,7 milioane lei. În execuția pe 2025 acest fond de premii nu mai apare.

Pe de altă parte, bugetul salariilor de bază pare să fi crescut în 2025 pentru prima oară în ultimii trei ani. Dacă în 2024 salariile de bază în ASF erau doar 133,3 milioane lei, în anul următor acest buget a crescut la 145,8 milioane lei. Vorbim de o majorare cu 12,5 milioane sau aproape 10%, după cum arată jurnaliștii de la .

Mai mult, angajații ASF au contestat în instanță reducerea salariilor.

Un prim proces a fost deschis pe 13 ianuarie de 153 de angajați, iar pe 28 ianuarie, alți 91 de angajați au dat în judecată ASF cerând același lucru: suspendarea hotărârii prin care li s-au tăiat salariile și posturile.

Iar când vine vorba despre reducerea posturilor, începând cu data de 1 ianuarie 2026, din totalul de 544 posturi cât avea , au fost desființate 75, dintre care 33 erau posturi ocupate. Și cam atât.

De la ASF trecem la ANCOM

La ANCOM, s-a aplicat aceeași strategie ca la ASF în privința primelor.

Salariile de bază au crescut de la 179,5 milioane în 2024 la 182 în 2025. Față de anul 2024, a dispărut fondul de premii de 3,4 milioane lei. În plus, și angajații ANCOM au atacat tăierile de personal și venituri în instanță. Curtea de Apel București a decis în favoarea lor și a suspendat măsurile.

În concluzie, marea reformă la ANCOM se rezumă la tăierea efectivă a 84 de posturi, dintr-un număr total de 747. Înseamnă 11,2% din totalul posturilor.

Ce se întâmplă la ANRE

La ANRE găsim o urmă de reformă. Aici, fondul de salarii a scăzut de la 98,3 milioane de lei la 97 de milioane de lei. Iar tăierile au rămas.

Deși angajații ANRE, 102 la număr, au contestat reducerile de personal și de salarii, a respins pe 29 ianuarie ca neîntemeiată acțiunea formulată de salariații ANRE. Instanța a decis că solicitarea nu îndeplinește condițiile legale, iar reorganizarea rămâne în vigoare.