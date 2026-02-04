B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”

Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 16:22
Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
Sursă Foto: Facebook - Betty Salam
Cuprins
  1. Când vor ajunge în fața altarului Betty Salam și Roberto Tudor
  2. Ce spune Betty Salam despre zvonurile legate de sarcina

După o perioadă plină de schimbări, Betty Salam vorbește deschis despre cel mai important pas din viața ei sentimentală. La 25 de ani, artista vorbește despre nunta cu Roberto Tudor și despre noul capitol din viața ei. Este bărbatul care i-a adus din nou liniștea, după separarea de Cătălin Vișănescu, tatăl copilului său.

Când vor ajunge în fața altarului Betty Salam și Roberto Tudor

Logodna recentă i-a adus și mai aproape, iar de atunci cei doi sunt prezenți aproape mereu împreună la evenimentele mondene. Chiar dacă trăiește o poveste de dragoste frumoasă, Betty Salam spune clar că nu se grăbește cu nunta. Artista a explicat că decizia are legătură cu o superstiție. În 2026 urmează să se căsătorească fratele lui Roberto Tudor, iar tradiția spune că nu este bine ca doi frați să aibă nunta în același an.

„Este destul de modest Roberto, de-asta îl și iubesc. M-am îndrăgostit de el, pentru că este așa cum suntem eu și familia mea. Anul ăsta se va însura fratele și se zice că nu este bine să aibă doi frați nunta, în același an. Noi vom face, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul celălalt”, a declarat Betty Salam, la emisiunea Spynews TV Live, notează click.ro.

Ce spune Betty Salam despre zvonurile legate de sarcina

După ce și-a făcut publică relația cu Roberto Tudor, artista a fost rapid luată cu asalt de întrebări din partea fanilor, mulți fiind convinși că ar urma să devină din nou mamă. Pentru a pune capăt speculațiilor, Betty a ales să vorbească deschis și a clarificat că nu este însărcinată. Mai mult, vedeta a mărturisit că nu își face planuri rigide și preferă să lase acest capitol important în mâinile lui Dumnezeu.

„De câteva zile tot primesc întrebarea asta, așa că NU, nu sunt însărcinată. Cred cu toată inima că lucrurile frumoase care vin din iubire vor veni la momentul potrivit. Dumnezeu are un plan perfect pentru fiecare etapă a vieții. Eu aleg să mă bucur de prezent, de iubire și de liniștea pe care o am acum. Când va fi timpul potrivit, Dumnezeu ne va trimite cea mai mare binecuvântare”, a spus cântăreața pe rețelele de socializare.

