USR a anunțat că îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), în contextul potabile din județul Argeș. Ivan a răspuns deja că el, ca ministru al Energiei, nu are în atribuții să se ocupe de livrarea apei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV. Întrebat dacă va merge în Parlament să dea explicații, Bogdan Ivan a răspuns: „dacă asta aduce satisfacție anumitor oameni, nu am problemă să o fac”.

Ministrul a mai precizat că demersul USR „poate să aibă legătură” cu faptul că PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu de la Mediu, dar „e un subiect care e eminamente politic și atât”.

USR îi cere explicații lui Ivan

USR îl cheamă pe ministrul Bogdan Ivan la „Ora Guvernului”, luni, 9 februarie.

„Ce nu știm și vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea de la barajul Vidraru și care sunt acțiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluții sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

Ce spune ministrul Bogdan Ivan

„Mda, unii dintre colegii aflați la guvernare cred că sunt în opoziție, dar aș vrea să trec peste acest aspect.

Ministrul Energiei nu se ocupă de furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă, ci se ocupă de problemele uriașe care datează de 35 de ani în sistemul energetic național, în care românii plătesc cele mai mari facturi din toată Europa și eu la asta lucrez, să scădem facturile, să producem mai multă energie și să avem suficiente gaze.

Pe subiecte de acest gen, în care doar se încearcă să se pună pe tapet subiecte politice, în care ministrul Energiei se ocupă și de furnizarea de apă, dați-mi voie să fiu rezervat. N-am nio problemă să răspund oricui pe orice temă ce ține de lucrurile pe care le gestionez”, a declarat Bogdan Ivan.