Un livrator de mâncare, cetățean nigerian, a fost amenințat cu cuțitul și deposedat de comanda pe care o livra, în noaptea de marți spre miercuri, într-un cartier din Sectorul 6 al Capitalei. Trei tineri, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, au fost prinși în flagrant de polițiști și reținuți pentru tâlhărie calificată.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:45, când livratorul a ajuns la adresa indicată pentru a preda o comandă de mâncare. În locul clientului, bărbatul s-a trezit în fața a trei persoane cu fețele acoperite, care l-au amenințat cu acte de violență folosind cuțite.

Jaful, reclamat în toiul nopții

„La data de 3 februarie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliţie au prins în flagrant delict şi au reţinut trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată”, a transmis DGPMB, conform Știrile ProTv.

Potrivit sesizării făcute de victimă, cei trei agresori l-au amenințat cu cuțitele și i-au luat comanda de mâncare, după care au fugit de la fața locului. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 200 de lei.

Petrecere aniversară, transformată în infracțiune

Surse din cadrul Poliției au precizat că incidentul ar fi fost pus la cale chiar de unul dintre suspecți, cu ocazia zilei sale de naștere. Cei trei tineri se aflau într-un apartament din Sectorul 6, unde petreceau, iar la un moment dat au decis să plaseze o comandă de mâncare.

Când livratorul a ajuns la adresă, aceștia s-au mascat, au luat cuțite și l-au amenințat pentru a-i lua comanda, după care au fugit.

Suspecții, depistați rapid de polițiști

Echipajul de poliție sosit la fața locului a demarat imediat activitățile de căutare, iar în urma investigațiilor desfășurate, cei trei tineri au fost depistați în apropiere, la scurt timp după comiterea faptei.

La fața locului au fost găsite și obiectele cu care agresorii l-au amenințat pe livrator, acestea fiind ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Reținuți pentru 24 de ore

Cei trei suspecți au fost conduși la sediul Secției 21 Poliție pentru audieri, iar față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.