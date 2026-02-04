B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți

Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 15:20
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Jaful, reclamat în toiul nopții
  2. Petrecere aniversară, transformată în infracțiune
  3. Suspecții, depistați rapid de polițiști
  4. Reținuți pentru 24 de ore

Un livrator de mâncare, cetățean nigerian, a fost amenințat cu cuțitul și deposedat de comanda pe care o livra, în noaptea de marți spre miercuri, într-un cartier din Sectorul 6 al Capitalei. Trei tineri, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, au fost prinși în flagrant de polițiști și reținuți pentru tâlhărie calificată.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:45, când livratorul a ajuns la adresa indicată pentru a preda o comandă de mâncare. În locul clientului, bărbatul s-a trezit în fața a trei persoane cu fețele acoperite, care l-au amenințat cu acte de violență folosind cuțite.

Jaful, reclamat în toiul nopții

„La data de 3 februarie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliţie au prins în flagrant delict şi au reţinut trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată”, a transmis DGPMB, conform Știrile ProTv.

Potrivit sesizării făcute de victimă, cei trei agresori l-au amenințat cu cuțitele și i-au luat comanda de mâncare, după care au fugit de la fața locului. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 200 de lei.

Petrecere aniversară, transformată în infracțiune

Surse din cadrul Poliției au precizat că incidentul ar fi fost pus la cale chiar de unul dintre suspecți, cu ocazia zilei sale de naștere. Cei trei tineri se aflau într-un apartament din Sectorul 6, unde petreceau, iar la un moment dat au decis să plaseze o comandă de mâncare.

Când livratorul a ajuns la adresă, aceștia s-au mascat, au luat cuțite și l-au amenințat pentru a-i lua comanda, după care au fugit.

Suspecții, depistați rapid de polițiști

Echipajul de poliție sosit la fața locului a demarat imediat activitățile de căutare, iar în urma investigațiilor desfășurate, cei trei tineri au fost depistați în apropiere, la scurt timp după comiterea faptei.

La fața locului au fost găsite și obiectele cu care agresorii l-au amenințat pe livrator, acestea fiind ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Reținuți pentru 24 de ore

Cei trei suspecți au fost conduși la sediul Secției 21 Poliție pentru audieri, iar față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Tags:
Citește și...
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Eveniment
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Eveniment
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Eveniment
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Eveniment
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Eveniment
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €
Eveniment
Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Externe
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Ultima oră
16:22 - Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
16:00 - Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
15:58 - USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
15:54 - Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
15:54 - Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
15:51 - Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
15:51 - Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
15:36 - Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
15:25 - Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
15:21 - Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat