Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat

Adrian A
04 feb. 2026, 15:21
Sursa foto: Facebook / @Mihai Bendeac
Cuprins
  1. Cum a ajuns nora lui Georgescu la Hidroelectrica
  2. Cine vă recomandă? Familia și relațiile
  3. Și ar mai fi de povestit!

Călin Georgescu înjură oricând are ocazia statul, politicienii și companiile care trăiesc pe spatele românilor. Ce uită însă să spună fostul candidat este că familia lui are strânse legături chiar cu statul. Un exemplu este nora sa care are un scaun călduț la Hidroelectrica.

Cum a ajuns nora lui Georgescu la Hidroelectrica

Alexandra Roxana Georgescu este căsătorită cu Cosmin Georgescu, fiul cel mare al fostului candidat la președinție Călin Georgescu. Ea este angajată la compania de stat Hidroelectrica, în funcția de referent de specialitate în cadrul Serviciului Infrastructuri Critice.

Contactată de HotNews, Alexandra Georgescu a afirmat că a fost angajată la Hidroelectrica în 2020, prin concurs. Nu a dorit să răspundă la nicio altă întrebare, afirmând că este „în timpul programului de lucru”.

Și reprezentanții Hidroelectrica spun că Alexandra Georgescu a fost angajată în companie în anul 2020, prin concurs, ocupând inițial funcția de consilier juridic la Departamentul Activități Corporative.

Astea sunt răspunsurile oficiale, dar…

Jurnaliștii de la Hotnews au ridicat o întrebare. Are legătură angajarea Alexandrei Georgescu cu relația de prietenie între Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Georgescu, și Bogdan Badea, director al Hidroelectrica din 2017?

Aici Hidroelectrica a fost foarte expeditivă: „întrebarea depășește în mod evident cadrul Legii nr. 544/2001 și vizează aspecte ce țin exclusiv de viața privată”.

Cine vă recomandă? Familia și relațiile

Însă Alexandra Georgescu nu a apărut din neant.

Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Roxana Georgescu, a fost preşedinte al PDL Giurgiu și a candidat la funcţia de senator la alegerile din 2012. A fost consilierul politicianului Vasile Blaga, fost europarlamentar PNL.

Mihai Neagu a fost și membru și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului, iar în perioada 2017 – 2024 a fost și consilierul lui Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

Același Cosmin Ghiță cu care Alexandra Georgescu a deținut o firmă, NoPark System SRL, fondată în 2017. Ghiță a ieșit din firmă după doar câteva luni, cand a fost numit director general al companiei publice Nuclearelectrica.

Dar, în 2020, compania de stat Nuclearelectrica a sponsorizat cu suma de 25.000 de lei clubul sportiv Tennis by the Lake, deținut de Cosmin Georgescu.

Ce coincidență! Și nu e singura care o are în centru pe nora lui Călin Georgescu…

În aprilie 2024, la inițiativa lui Ionuț Pucheanu, Consiliul Local Galați a aprobat finanțarea cu 97.000 de lei a unui turneu de tenis feminin organizat, la sfârșitul lui mai 2024, de… exact!… clubul lui Cosmin Georgescu.

Cum s-a ajuns la această finanțare? Simplu. Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului la al treilea mandat, a fost nașul de cununie al lui Cosmin Georgescu, băiatul lui Călin Georgescu, la nunta pe care acesta a avut-o cu Alexandra Roxana Neagu.

Și ar mai fi de povestit!

În martie 2019, NoPark System SRL, firma Alexandrei Georgescu, a câștigat prin procedură de achiziție directă, organizată de Compania Municipală Parking București, un contract pentru închirierea a 12 dispozitive de blocare a parbrizelor vehiculelor parcate neregulamentar, cu prețul de 118.464 lei. Durata contractului a fost de 8 luni.

În ianuarie 2019, în Galaţi, se anunța că vechile „caracatiţe” de pe roţile maşinilor parcate ilegal vor fi înlocuite cu unele moderne, care se aplică pe parbriz. Autoritățile din Galați au decis să închirieze 12 caracatițe, timp 18 luni, cu 151.000 de lei. Nu era specificat de la ce companie, însă a fost vorba despre aceleași sisteme pentru care firma NoPark System le-a ofertat pentru închiriere către Primăria Capitalei.

Tot legat de firma Alexandrei Georgescu, HotNews a identificat doi membri PNL Sector 4 care au lucrat la compania deținută de nora lui Călin Georgescu: Ionuţ Bogdan Grecia, lider PNL Sector 4 București, actual inspector-șef și fost director la Transelectrica, și George – Adrian Turmac, fost consilier PNL la Sectorul 4 și fost consilier al directorului general de la STB.

