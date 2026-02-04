În timp ce oamenii caută adăpost din calea gerului, numeroase animale rămân expuse frigului, vântului și lipsei de hrană, mai ales în zonele rurale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția asupra riscurilor și transmite recomandări clare pentru sezonul rece.

De ce sunt animalele vulnerabile la temperaturile extreme

Ideea că animalele sunt „făcute” să reziste afară, chiar și în ger sau viscol, hrănite insuficient și ținute în lanț continuă să persiste din păcate. Medicii veterinari avertizează însă că animalele de astăzi nu mai au adaptările genetice necesare pentru a face față vremii extreme.

La fel ca oamenii, animalele resimt puternic temperaturile foarte scăzute, iar expunerea prelungită poate duce la îmbolnăviri grave, hipotermie sau chiar moarte. În acest context, a lansat un apel public către proprietari și crescători, cerând responsabilitate și respect față de animale.

Cum ar trebui îngrijite animalele de companie pe timp de ger

Pentru animalele de companie, autoritatea recomandă asigurarea unor adăposturi corespunzătoare, ferite de vânt și ninsoare, care să nu fie blocate de zăpadă. Apa și hrana trebuie să fie disponibile constant, iar, pe cât posibil, oferite la temperaturi care să prevină înghețul.

Câinii nu ar trebui ținuți legați în perioadele cu sever, pentru a se putea mișca și a se adăposti în caz de viscol. Dacă există posibilitatea, animalele ar trebui mutate temporar într-un spațiu mai cald, protejat de intemperii.

Crescătorii sunt sfătuiți să verifice permanent adăposturile, astfel încât animalele să fie ferite de frig, curenți de aer și acumulări de zăpadă. De asemenea, este esențial ca apa și furajele să fie de bună calitate, iar instalațiile de adăpare să nu înghețe.

În fermele comerciale, ANSVSA recomandă existența unor echipamente de rezervă, inclusiv generatoare, pentru situații neprevăzute. Orice semn de boală sau disconfort trebuie semnalat imediat medicului veterinar sau direcției sanitar-veterinare locale.

Cum trebuie protejate animalele în timpul transportului

Transportatorii de vii au obligația de a asigura un microclimat adecvat, precum și acces constant la hrană și apă pe durata deplasării. La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare trebuie redusă cu cel puțin 25%, pentru a limita stresul termic, relatează Jurnalul.ro.

Traseele trebuie verificate înainte de plecare, iar animalele monitorizate constant pentru semne precum frisoane, letargie sau aglomerare excesivă. ANSVSA subliniază și responsabilitatea administrațiilor locale în asigurarea adăpostirii și gestionării corespunzătoare a animalelor abandonate.