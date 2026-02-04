B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €

Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 13:50
Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. O boală inventată pentru donații reale
  2. Suspiciuni, percheziții și adevărul ieșit la iveală
  3. Reacția procurorilor și consecințele legale
  4. Un caz care zdruncină încrederea publică

O femeie din Germania este acuzată că a pus la cale una dintre cele mai tulburătoare escrocherii din ultimii ani, pretinzând că propriul copil suferă de cancer. Timp de trei ani, aceasta ar fi emoționat sute de oameni, a apărut în presă și pe rețelele sociale și a strâns aproximativ 350.000 de euro sub pretextul unor tratamente inexistente. În realitate, copilul este sănătos și se află în prezent în plasament.

O boală inventată pentru donații reale

Potrivit Procuraturii din Giessen, landul Hessa, femeia ar fi susținut că fiul ei, care avea în jur de cinci ani la momentul începerii escrocheriei, suferă de cancer și are nevoie urgentă de tratamente costisitoare. În acest scop, ea a cerut donații de la persoane fizice, comunități online și chiar prin intermediul aparițiilor media, conform Bild.

Ancheta arată că între septembrie 2021 și octombrie 2024, Vanessa O., care avea deja o condamnare anterioară pentru fraudă, și-a expus copilul în mod repetat în spațiul public, inclusiv într-un scaun cu rotile, pentru a-și susține povestea. Într-un videoclip distribuit online, aceasta susținea că băiatul are nevoie de un „tratament preliminar” în Statele Unite, care nu ar fi fost acoperit de asigurarea de sănătate.

Suspiciuni, percheziții și adevărul ieșit la iveală

La începutul anului 2024, poliția a efectuat o percheziție la locuința familiei, moment în care copiii au fost preluați de autorități și plasați în custodie. Investigațiile au confirmat ulterior că boala nu a existat niciodată.

Vecinii au relatat că situația le ridicase semne de întrebare încă dinainte de intervenția autorităților: „Uneori era în scaun cu rotile, alteori mergea complet normal.”

Reacția procurorilor și consecințele legale

Procurorul șef Thomas Hauburger a subliniat gravitatea faptei și impactul ei asupra societății.

„Frauda prin donații nu afectează doar victimele, ci și încrederea societății. Oricine înșală oamenii astfel riscă ani grei de închisoare”, a spus acesta.

El a confirmat și starea reală a copilului: „Băiatul este perfect sănătos; boala a fost complet inventată”.

Femeia riscă acum o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Cazul a stârnit indignare publică, nu doar prin amploarea sumei obținute, ci și prin modul în care copilul ar fi fost folosit ca instrument al escrocheriei.

Un caz care zdruncină încrederea publică

Ancheta continuă, iar autoritățile atrag atenția că astfel de fraude afectează profund încrederea în campaniile reale de strângere de fonduri.

Cazul ridică semne de întrebare serioase cu privire la verificarea apelurilor umanitare și la protecția copiilor în astfel de situații.

