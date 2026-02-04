B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14

PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14

Ana Maria
04 feb. 2026, 16:32
PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14
Sursa foto: Facebook / @Vocea României
Cuprins
  1. Ce a declanșat confuzia legată de Theo Rose și Vocea României
  2. Cum a răspuns Pro TV la aceste speculații
  3. Ce spune Theo Rose despre Vocea României
  4. Ce așteaptă fanii de la sezonul 14 Vocea României
  5. Cum se pregătește Pro TV pentru noul sezon

După finalul sezonului 13 Vocea României, publicul a fost surprins de un mesaj postat de Theo Rose care a generat o mare confuzie. Mulți au interpretat că artista nu va mai face parte din juriul emisiunii, ceea ce a stârnit speculații și întrebări în rândul fanilor. Însă, lucrurile s-au clarificat recent, după ce atât Pro TV, cât și Theo Rose au venit cu precizări oficiale.

Ce a declanșat confuzia legată de Theo Rose și Vocea României

După încheierea sezonului 13, Theo Rose a postat pe rețelele sociale un mesaj care a fost interpretat greșit de mulți fani, care au concluzionat că artista ar fi plecat de la Vocea României. Însă, fără să ofere un răspuns clar imediat, situația a rămas neclară o perioadă. Așa au apărut tot felul de zvonuri și speculații.

Cum a răspuns Pro TV la aceste speculații

Pro TV a transmis un comunicat oficial prin care a confirmat că sezonul 14 Vocea României este în pregătire și că procesul de casting este în desfășurare pentru a găsi noi talente. Deși nu a vorbit concret despre statutul Theo Rose, postul a respins orice zvon privind anularea emisiunii sau modificări majore în structura acesteia.

Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au declarat reprezentanții Pro TV, conform Libertatea.ro.

Ce spune Theo Rose despre Vocea României

Într-un interviu recent acordat Radio ZU, Theo Rose a dezmințit categoric zvonurile conform cărora ar fi fost dată afară sau că ar fi plecat din juriul Vocea României.

Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a explicat artista, subliniind că mesajul ei a fost interpretat greșit.

Ce așteaptă fanii de la sezonul 14 Vocea României

Cu procesul de casting deja în plină desfășurare, fanii sunt nerăbdători să afle detalii despre noul sezon, inclusiv cine va face parte din juriu și ce noutăți va aduce emisiunea. Până în acest moment, Pro TV nu a anunțat oficial niciun schimb în echipa de jurați, iar Theo Rose pare să rămână în continuare un nume important al show-ului.

Cum se pregătește Pro TV pentru noul sezon

Pro TV își propune să mențină standardul ridicat al emisiunii și să aducă în atenția publicului cele mai talentate voci din România. Procesul de selecție este riguros, iar producătorii caută concurenți care să impresioneze atât prin calitățile vocale, cât și prin prezența scenică.

Tags:
Citește și...
Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
Monden
Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
Mihaela Bilic spune cât zahăr are o doză de suc: „Pun pariu că nu v-ați gândit” (VIDEO)
Monden
Mihaela Bilic spune cât zahăr are o doză de suc: „Pun pariu că nu v-ați gândit” (VIDEO)
Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei: De ce se teme Răzvan Bănică să-l poarte
Monden
Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei: De ce se teme Răzvan Bănică să-l poarte
Câți bani încasează vedetele pentru o singură postare pe Instagram: Sumele uriașe pe care le cer brandurilor
Monden
Câți bani încasează vedetele pentru o singură postare pe Instagram: Sumele uriașe pe care le cer brandurilor
Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”
Monden
Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”
Radu Vâlcan a plâns de unul singur în mașină: Momentul care l-a dărâmat pe soțul Adelei Popescu
Monden
Radu Vâlcan a plâns de unul singur în mașină: Momentul care l-a dărâmat pe soțul Adelei Popescu
Anca Dinicu, sinceră despre depresia postnatală. Cum vrea să-l învețe pe fiul ei să aleagă binele
Monden
Anca Dinicu, sinceră despre depresia postnatală. Cum vrea să-l învețe pe fiul ei să aleagă binele
Cătălin Botezatu pretinde că a fost victima unui jaf la Londra. Ce i-au furat hoții
Monden
Cătălin Botezatu pretinde că a fost victima unui jaf la Londra. Ce i-au furat hoții
Lumea mondenă zguduită de un nou scandal. Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi
Monden
Lumea mondenă zguduită de un nou scandal. Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi
Lidia Buble, detalii din culisele celui mai scump concert din carieră: „Costurile nu sunt deloc mici”
Monden
Lidia Buble, detalii din culisele celui mai scump concert din carieră: „Costurile nu sunt deloc mici”
Ultima oră
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat
17:34 - Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
17:32 - Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
17:10 - Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
16:55 - Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
16:54 - Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul