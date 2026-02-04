După finalul sezonului 13 Vocea României, publicul a fost surprins de un mesaj postat de Theo Rose care a generat o mare confuzie. Mulți au interpretat că artista nu va mai face parte din juriul emisiunii, ceea ce a stârnit speculații și întrebări în rândul fanilor. Însă, lucrurile s-au clarificat recent, după ce atât Pro TV, cât și Theo Rose au venit cu precizări oficiale.

Ce a declanșat confuzia legată de Theo Rose și Vocea României

După încheierea sezonului 13, Theo Rose a postat pe un mesaj care a fost interpretat greșit de mulți fani, care au concluzionat că artista ar fi plecat de la Vocea României. Însă, fără să ofere un răspuns clar imediat, situația a rămas neclară o perioadă. Așa au apărut tot felul de zvonuri și speculații.

Cum a răspuns Pro TV la aceste speculații

Pro TV a transmis un comunicat oficial prin care a confirmat că sezonul 14 Vocea României este în pregătire și că procesul de casting este în desfășurare pentru a găsi noi talente. Deși nu a vorbit concret despre statutul Theo Rose, postul a respins orice zvon privind anularea emisiunii sau modificări majore în structura acesteia.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au declarat reprezentanții Pro TV, conform .

Ce spune Theo Rose despre Vocea României

Într-un interviu recent acordat Radio ZU, Theo Rose a dezmințit categoric zvonurile conform cărora ar fi fost dată afară sau că ar fi plecat din juriul Vocea României.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a explicat artista, subliniind că mesajul ei a fost interpretat greșit.

Ce așteaptă fanii de la sezonul 14 Vocea României

Cu procesul de casting deja în plină desfășurare, fanii sunt nerăbdători să afle detalii despre noul sezon, inclusiv cine va face parte din juriu și ce noutăți va aduce emisiunea. Până în acest moment, Pro TV nu a anunțat oficial niciun schimb în echipa de jurați, iar Theo Rose pare să rămână în continuare un nume important al show-ului.

Cum se pregătește Pro TV pentru noul sezon

Pro TV își propune să mențină standardul ridicat al emisiunii și să aducă în atenția publicului cele mai talentate voci din România. Procesul de selecție este riguros, iar producătorii caută concurenți care să impresioneze atât prin calitățile vocale, cât și prin prezența scenică.