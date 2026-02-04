B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii

Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii

Ana Maria
04 feb. 2026, 15:54
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Când ar putea fi externat
  2. Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital
  3. Ce precizări face FRF despre starea de sănătate a selecționerului
  4. Cum va afecta situația medicală activitatea la echipa națională

Noi detalii despre despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul se află internat la Spitalul Universitar din București, unde este monitorizat de medici, în contextul unui tratament care necesită supraveghere medicală. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, selecționerul României ar putea fi externat spre finalul săptămânii, în funcție de evoluția stării sale de sănătate și de recomandările echipei medicale.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Când ar putea fi externat

Potrivit GSP.ro, Mircea Lucescu ar urma să părăsească Spitalul Universitar joi sau vineri, dacă evoluția tratamentului va fi una favorabilă. Există, totodată, posibilitatea ca tehnicianul să meargă ulterior la o clinică din străinătate pentru investigații sau controale suplimentare, în Belgia sau în Italia, în funcție de decizia finală a medicilor.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

Selecționerul a dorit să liniștească suporterii și apropiații, transmițând un mesaj public prin intermediul Federației Române de Fotbal.

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis selecționerul, potrivit FRF.

Ce precizări face FRF despre starea de sănătate a selecționerului

Federația Română de Fotbal a oferit detalii oficiale privind situația medicală a lui Mircea Lucescu, subliniind că evoluția este una bună și că nu s-a pus problema unui transfer la o altă unitate medicală.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.
Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată.”, se arată în comunicatul FRF.

Cum va afecta situația medicală activitatea la echipa națională

În acest moment, activitatea selecționerului este adaptată contextului medical, însă reprezentanții FRF dau asigurări că nu există motive de îngrijorare în privința continuității la conducerea echipei naționale. Următoarele decizii vor fi luate în funcție de recomandările medicilor și de ritmul de recuperare.

Tags:
Citește și...
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Eveniment
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
Eveniment
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Eveniment
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Eveniment
Gerul pune animalele în pericol, iar autoritățile cer măsuri urgente de protecție. Cum trebuie îngrijite animalele pe timp de iarnă
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Eveniment
Lovitură pentru fiul patronului Realitatea Plus: Procurorii reiau ancheta privind presupusele falsuri la preluarea Romprest
Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €
Eveniment
Cancer inventat, donații reale. Cum a ajuns o mamă să strângă 350.000 €
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Externe
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Ultima oră
16:00 - Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
15:58 - USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
15:54 - Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
15:51 - Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
15:51 - Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
15:36 - Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
15:25 - Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
15:21 - Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
15:20 - Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
15:20 - Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)