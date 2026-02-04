Noi detalii despre despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul se află internat la Spitalul Universitar din București, unde este monitorizat de medici, în contextul unui tratament care necesită supraveghere medicală. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, selecționerul României ar putea fi externat spre finalul săptămânii, în funcție de evoluția stării sale de sănătate și de recomandările echipei medicale.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Când ar putea fi externat

Potrivit , Mircea Lucescu ar urma să părăsească joi sau vineri, dacă evoluția tratamentului va fi una favorabilă. Există, totodată, posibilitatea ca tehnicianul să meargă ulterior la o clinică din străinătate pentru investigații sau controale suplimentare, în Belgia sau în Italia, în funcție de decizia finală a medicilor.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

Selecționerul a dorit să liniștească suporterii și apropiații, transmițând un mesaj public prin intermediul Federației Române de Fotbal.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis selecționerul, potrivit FRF.

Ce precizări face FRF despre starea de sănătate a selecționerului

Federația Română de Fotbal a oferit detalii oficiale privind situația medicală a lui Mircea Lucescu, subliniind că evoluția este una bună și că nu s-a pus problema unui transfer la o altă unitate medicală.

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată.”, se arată în comunicatul FRF.

Cum va afecta situația medicală activitatea la echipa națională

În acest moment, activitatea selecționerului este adaptată contextului medical, însă reprezentanții FRF dau asigurări că nu există motive de îngrijorare în privința continuității la conducerea echipei naționale. Următoarele decizii vor fi luate în funcție de recomandările medicilor și de ritmul de recuperare.