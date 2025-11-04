B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram

Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram

B1.ro
04 nov. 2025, 22:25
Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram
Cuprins
  1. Cât de mult i-a afectat vremea rea pe producătorii locali
  2. Cât costă un kilogram de nuci, înainte de Crăciun

Românii sunt pregătiți să cumpere carne de porc redusă, de Black Friday. Însă, în realitate, le-ar prinde bine o reducere și la nuci, ingredientul care dă savoare și textură cozonacilor pentru Crăciun. Vremea rea a dus la producții mici, iar producțiile mici au determinat o creștere uriașă a prețurile.

Cât de mult i-a afectat vremea rea pe producătorii locali

Temperaturile extrem de scăzute din primăvară s-au reflectat asupra producției de nuci. Nelu este în această industrie de ani de zile și se poate mândri cu o livadă de 150 de nuci. Dacă, în mod normal, trebuia să aibă o recoltă de 750-800 de kilograme, anul acesta, roadele muncii sale asidue s-au rezumat la 20-30 de kilograme.

„150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta insemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre”, a declarat Nelu, producător, pentru Observator News.

Situația nu este izolată. Sunt producători a căror recoltă nu a fost suficientă nici pentru consum propriu, darămite pentru vânzare.

„Nicio nucă anul acesta. Se vede că e compromisă 100%. Acum nu avem nuci nici de cozonac”, a spus un alt producător.

Cât costă un kilogram de nuci, înainte de Crăciun

Cei care, cu chiu, cu vai, au strâns ceva fructe, le valorifică la prețuri care reflectă cererea mare și oferta scăzută. În piețele din Bihor, un kilogram de miez de nucă se vinde, în medie, cu 50-55 de lei.

Vânzătorii nu cred că marfa va fi suficientă până la Crăciun și tot ei povestesc că oamenii se plâng de prețul nucilor.

Cum nu se poate ca cozonacul să lipsească de pe masa de Crăciun, gospodinele și gospodarii caută alternative.

„Anul acesta o să ne raportăm la 200/300 gr de nuca. Am făcut un cozonac mai mic care nu necesită atât de multă umplutură”.

„Horror! O să înlocuim cu rahat, stafide cu ceea ce o să avem la îndemână ca să facem măcar jumătate din produsele tradiţionale româneşti”, spun oamenii.

În anul 2023, România a fost cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană.

Tags:
Citește și...
Explozie uriașă în spațiu, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele. Ce s-a întâmplat cu steaua uriașă
Eveniment
Explozie uriașă în spațiu, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele. Ce s-a întâmplat cu steaua uriașă
Românii nu fac compromisuri când vine vorba despre vacanțe. Cât au cheltuit în 2024 pentru sejururile în afara țării
Eveniment
Românii nu fac compromisuri când vine vorba despre vacanțe. Cât au cheltuit în 2024 pentru sejururile în afara țării
Accident în centrul Iașiului, provocat de un bărbat pe trotinetă electrică. Cum s-a produs impactul (VIDEO)
Eveniment
Accident în centrul Iașiului, provocat de un bărbat pe trotinetă electrică. Cum s-a produs impactul (VIDEO)
Sute de angajați, concediați în România. Ce companie celebră face disponibilizări și ce vor primi oamenii în funcție de vechimea pe care o au în firmă
Eveniment
Sute de angajați, concediați în România. Ce companie celebră face disponibilizări și ce vor primi oamenii în funcție de vechimea pe care o au în firmă
Bucureștiul, destinație surpriză pentru turiștii britanici. Cum descrie presa din Londra capitala României
Eveniment
Bucureștiul, destinație surpriză pentru turiștii britanici. Cum descrie presa din Londra capitala României
Clip de manele, filmat în biserica din curtea Muzeului Golești. Conducerea instituției, revoltată: „Nu au avut permisiunea nimănui” (FOTO)
Eveniment
Clip de manele, filmat în biserica din curtea Muzeului Golești. Conducerea instituției, revoltată: „Nu au avut permisiunea nimănui” (FOTO)
Panică pe Aeroportul din Cluj, după ce un pilot a fost găsit inconștient. Cum s-a încheiat incidentul
Eveniment
Panică pe Aeroportul din Cluj, după ce un pilot a fost găsit inconștient. Cum s-a încheiat incidentul
Intimitatea, un lux pentru mai mult de 50% dintre români. Locuințele se micșorează odată cu puterea de cumpărare a oamenilor
Eveniment
Intimitatea, un lux pentru mai mult de 50% dintre români. Locuințele se micșorează odată cu puterea de cumpărare a oamenilor
Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă după prescrierea unei fapte. Câți ani mai are de executat? Decizia, luată de ÎCCJ condusă de Lia Savonea
Eveniment
Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă după prescrierea unei fapte. Câți ani mai are de executat? Decizia, luată de ÎCCJ condusă de Lia Savonea
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară / UPDATE: Vlădescu a părăsit închisoarea marți seara (VIDEO)
Eveniment
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară / UPDATE: Vlădescu a părăsit închisoarea marți seara (VIDEO)
Ultima oră
23:21 - Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
23:06 - Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
23:03 - OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
22:52 - Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
22:45 - Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
22:29 - Anca Alexandrescu rupe tăcerea despre relația pe care o are acum cu Călin Georgescu: „Eu n-aș fi îndrăznit niciodată”
22:00 - ÎCCJ a dat verdictul final în disputa Steaua – FCSB. Cum reacționează Gigi Becali
21:58 - CTP desființează candidatura Ancăi Alexandrescu: „A fost așezată în spatele lui Simion, ca să-i admire partea dorsală. Despre Primăria Capitalei nu știe nimic” (VIDEO)
21:42 - O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
21:31 - Reacția lui CTP, după ce Călin Georgescu a spus că “lupii nu se vând pentru un os mai mare”: “El este Dumnezeilă. Dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu” (VIDEO)