Românii sunt pregătiți să cumpere carne de porc redusă, de Black Friday. Însă, în realitate, le-ar prinde bine o reducere și la nuci, ingredientul care dă savoare și textură cozonacilor pentru Crăciun. Vremea rea a dus la producții mici, iar producțiile mici au determinat o creștere uriașă a prețurile.

Cât de mult i-a afectat vremea rea pe producătorii locali

Temperaturile extrem de scăzute din primăvară s-au reflectat asupra producției de nuci. Nelu este în această industrie de ani de zile și se poate mândri cu o livadă de 150 de nuci. Dacă, în mod normal, trebuia să aibă o recoltă de 750-800 de kilograme, anul acesta, roadele muncii sale asidue s-au rezumat la 20-30 de kilograme.

„150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta insemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre”, a declarat Nelu, producător, pentru Observator News.

Situația nu este izolată. Sunt producători a căror recoltă nu a fost suficientă nici pentru consum propriu, darămite pentru vânzare.

„Nicio nucă anul acesta. Se vede că e compromisă 100%. Acum nu avem nuci nici de cozonac”, a spus un alt producător.

Cât costă un kilogram de nuci, înainte de Crăciun

Cei care, cu chiu, cu vai, au strâns ceva fructe, le valorifică la prețuri care reflectă cererea mare și oferta scăzută. În piețele din Bihor, un kilogram de miez de nucă se vinde, în medie, cu 50-55 de lei.

Vânzătorii nu cred că marfa va fi suficientă până la Crăciun și tot ei povestesc că oamenii se plâng de prețul nucilor.

Cum nu se poate ca cozonacul să lipsească de pe masa de Crăciun, gospodinele și gospodarii caută alternative.

„Anul acesta o să ne raportăm la 200/300 gr de nuca. Am făcut un cozonac mai mic care nu necesită atât de multă umplutură”.

„Horror! O să înlocuim cu rahat, cu ceea ce o să avem la îndemână ca să facem măcar jumătate din produsele tradiţionale româneşti”, spun oamenii.

În anul 2023, România a fost cel mai mare producător de nuci din .