Cât a plătit un român pentru o porție de caracatiță în Thassos? Nu s-a săturat, așa că și-a luat și un burger

Un turist român și-a împărtășit experiența avută la o tavernă locală, din Thassos, Grecia, pe un grup de Facebook. A comandat o porție de caracatiță, dar ceea ce a primit nu a fost nici pe departe ceea ce se aștepta. Încă flămând după ce și-a terminat porția, s-a văzut nevoit să își mai comande și un .

Vara, litoralul grecesc se umple de turiști români care caută experiențe fără cusur, la prețuri cât mai mici. Insula Thasos i-a cucerit pe mulți prin peisajele spectaculoase, plajele curate și diverse localuri faine, unde turiștii au șansa de a gusta puțin din gastronomie locului. Însă, experiențele nu sunt mereu pozitive, iar în categoria celor mai puțin plăcute se încadrează și vizita unui român la o tavernă locală. Bărbatul a rămas profund dezamăgit de caracatița mâncată în acel local, nu din cauza gustului, cât din cauza dimensiunii porției.

Românul a descris exact ce a comandat și cât a plătit pentru fiecare produs, precizând că deși caracatița a fost gustoasă, porția, care a constant în două tentacule mici, nu a reușit să îl sature.

„La Lagos, pe lângă mousaka și bourgiourdi foarte bune, îmi place să îmi iau fried fish mix. Astfel pot să mă bucur de mai multe gusturi de pește în aceeași porție. Costă 18 euro . Am mai avut caracatiță de 18 euro și o fripturică de purcel de 13 euro cam prea mare. Și pentru că porția de caracatiță este aperitiv, am luat și un burger de 14 euro. Am scris așa explicit prețurile pentru că au început să apară iar întrebările legate de acest aspect. Bine, de fapt nu cred că s-au oprit”, a scris romanul pe grupul Forum Thassos, potrivit .

Comentariile internauților

Postarea românului a stârnit amuzament în rândul membrilor grupului, în vreme ce un internaut a precizat faptul că, în fiecare an, porțiile par să se micșoreze: „Pe an ce trece tot mai mici porțiile de caracatiță!”

Alt internaut a spus că experiențele culinare cu adevărat autentice se găsesc în zonele mai puțin turistice, în satele grecești, la tavernele de familie. Nu doar că în astfel de locații, oamenii au șansa să găsească mâncare preparată mai aproape de stilul tradițional al locurilor, dar și prețurile sunt mai mici, iar porțiile mai generoase.

„Eu nu știu, de ce nu încercati și zonele fără turiști. Cel mai bine m-am simțit, din punct de vedere culinar în Grecia, într-un sat uitat de lume, la un hotel de 2 stele cu o băbuță care ne-a gatit dumnezeiește și în care, la prânz, mesele erau pline iar noi eram singurii turiști”, a fost comentariul unui internaut.