Revelion la malul mării. Cât costă o noapte de cazare de Anul Nou la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia

Cei care încă nu și-au găsit locul în care vor au parte de vești proaste, pentru că nu vor mai găsi nicio ofertă la prețuri mici. Mai mult, cei care vor să petreacă Anul Nou la malul mării și se gândesc să meargă la un hotel de lux, cel al lui Gică Hagi poate fi o variantă, doar că suma pe care vor trebui doritorii să o plătească este destul de mare.

Dotările hotelului

Hotelul lui este de patru stele și oferă turiștilor diverse servicii, astfel că prețul este pe măsură, iar o noapte de cazare costă destul de mult, conform

Hotelul Laki se află la 20 de metri de plaja din Mamaia, are piscină în aer liber, restaurant cu terasă de vară, dar și un restaurant deschis pe tot parcursul anului. Are 122 de camere și pot fi cazate până la 244 de persoane. Fiecare cameră are minibar, TV și aer condiționat.

Mai mult, hotelul are și spa, piscină interioară, saună, cadă cu hidromasa, zona de fitness, duș emoțional și cu hidromasaj.

Cât costă două nopți de Revelion

Astfel, cei care vor să meargă la Hotelul Laki să își pregătească o sumă mare de bani. Pentru două nopți de cazare, în 30 decembrie-1 ianuarie, trebuie să achite suma de 1520 de lei, adică o noapte costă 760 de lei. Cu toate acestea, prețul este mult mai mare în timpul sezonului estival când o noapte ajunge și la 1.000 de lei.

Chiar dacă hotelul de la malul mării este o sursă considerabilă de venit, Gică Hagi voia să renunțe la el și să investească în fotbal.

„Până la 30 de ani, Hagi nu avea bani să construiască academia. Între 30 și 36 de ani a tras ca niciodată și a reușit să facă bani. Hagi a fost aproape și era decis să vândă hotelul pe 10-15 milioane ca să îi bage în această infrastructură.

Și vă dați seama că avea doi copii, soție, Ianis nu era cel de azi, nu știa dacă va ajunge fotbalist. Îi spuneam că Farul are stadion. Nu, el a vrut stadionul lui, parcela lui. Farul i-a întors spatele, el a luat taurul de coarne și a făcut ce are astăzi”, a declarat Ioan Becali, în urmă cu ceva timp.