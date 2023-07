Cât costă o zi pe litoralul românesc pentru doi adulți și un copil: „Am fost surprins”

Ne apropiem deja de sfârșitul lunii iulie, iar mulți dintre români sunt în concediu la malul mării. În ultimii ani, mirajul stațiunilor de pe litoralul românesc atrage pe toată lumea, însă atunci când comparăm prețul și serviciile oferite, acestea nu sunt întotdeauna egale. De multe ori, turiștii plătesc mult pentru servicii care nu sunt suficient de bune.

Chiar și așa, nici anul acesta nu a dus lipsă de turiști. Potrivit celor mai recente date, în ultimul weekend au fost peste 120.000 de persoane în Eforie Nord, Neptun sau Costinești.

Cât costă o zi pe litoralul românesc pentru doi adulți și un copil

O familie de români își împărtășește diversele experiențe de vacanță pe YouTube, iar acum a ales litoralul românesc nu doar pentru a se relaxa, ci și pentru a le spune oamenilor mai multe despre plaje, mâncare și prețuri.

Aceștia au susținut că, inițial nu au avut în vedere o locație anume de vacanță, dar au decis să rămână în Constanța și apoi să viziteze plaja din zona orașului. Mai mult, au ales ca loc de relaxare plaja Modern.

„Foarte aproape de noi e plaja Modern, nu am mai fost aici, am zis să vedem ce prețuri sunt. Cumva aici e centrul istoric al Constanței. Plaja are câțiva kilometri și multe sunt private”, a povestit turistul, notează .

„Plaja are câțiva kilometri și multe sunt private. Fiecare plajă are câte o alee din lemn, ca multe altele, dar oricum alegem Anchor beach, avem zonă de șezlonguri, avem cum să punem și cearceafuri. Aici e și aproape de casă, să vedem, preț șezlong 35 de lei, pare un preț cinstit după părerea mea. 35 lei și îl putem folosi toată ziua.

Merg până la bar să vedem ce prețuri sunt, am luat două băuturi, o limonadă și un frappe, 23 de lei frappe-ul și 20 lei limonada. E foarte curat până acum, văd. Cum am zis, e și zonă pentru cearceafuri și e destul de mare zona, și vedem că sunt oameni care adună gunoaiele, lucru foarte important.

Nisipul e foarte fin și nu sunt nici așa multe scoici, din păcate sunt multe mucuri de țigară, deși nu e așa greu să le arunce la gunoi, nu să le îngroape în nisip”, a mai spus bărbatul.

Ținând cont că în această perioadă prețurile au fost majorate în mai toate stațiunile, turiștii nu au fost surprinși să constate cam care sunt prețurile de pe plaja orașului Constanța.

„Pentru o familie cu copii ești în siguranță că apa nu e chiar foarte mare. E o atmosferă faină, de vacanță, deci 12 lei 10 gogoși și două toping-uri. Mi-am luat și o apă, deci gogoșile și apa 20 lei.

La prânz am comandat de mâncare la cazare și am plătit 72 de lei pe două pizza, livrată la domiciliu. Lui Răzvan (cel mic) i-am luat o porție de orez cu legume 18 lei.

Acum ne-am întors după amiază dar nu mai avem aceleași șezlonguri că s-au ocupat, am găsit altele mai în spate, e bine că nu le-am mai plătit oricum. Mi-am luat o bere la 10 lei la doză, am fost surprins să dau atât pe o bere”, a mai precizat acesta.

La final, au făcut și calculul exact: „Deci cât cheltuie o familie o zi la mare, dar fără cazare, așa că avem pe plajă un total de 143 de lei, cu tot cu șezlonguri, băuturile și gogoșile. Prânzul a costat 90 lei, iar cina de aici 131 de lei și niște fructe de 21 de lei, deci un total de 384 de lei am cheltuit noi astăzi. Mie mi se pare un buget mediu, ne așteptam, noi am cheltuit chibzuit, o chestie medie”.