Cât de des trebuie spălate puloverele, cardiganele și paltoanele de iarnă? Regula simplă care le prelungește viața

Selen Osmanoglu
23 feb. 2026, 11:05
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce spun specialiștii
  2. De câte ori pot fi purtate hainele groase
  3. Trucul simplu care protejează fibrele textile
  4. Mai puține spălări, haine care rezistă mai mult

Puloverele pufoase, cardiganele groase și paltoanele elegante sunt piesele esențiale ale garderobei de iarnă. Pentru că sunt purtate frecvent, apare inevitabil întrebarea: cât de des ar trebui, de fapt, spălate aceste haine?

Ce spun specialiștii

Specialiștii spun că răspunsul nu este „după fiecare purtare”, așa cum ar putea crede mulți. Frecvența spălării depinde în primul rând de materialul din care sunt realizate hainele și de modul în care sunt folosite, scrie Click.

Hainele din lână, cașmir sau alte fibre naturale au proprietăți care le permit să respire și să respingă mirosurile ușoare. Din acest motiv, ele pot fi purtate de mai multe ori înainte de a fi introduse în mașina de spălat, atâta timp cât nu există pete vizibile sau mirosuri persistente.

De câte ori pot fi purtate hainele groase

Un pulover purtat peste un tricou sau o cămașă poate fi îmbrăcat de trei până la cinci ori fără probleme, dacă este păstrat în condiții normale.

Dacă puloverul este purtat direct pe piele, intervalul dintre spălări poate fi mai scurt, însă nici în acest caz nu este obligatorie spălarea după fiecare utilizare.

În cazul paltoanelor și al gecilor groase, întreținerea este și mai simplă. De cele mai multe ori, o curățare la final de sezon este suficientă, iar uneori poate fi necesară o singură curățare intermediară.

Spălările prea dese pot afecta textura materialului, pot provoca scămoșarea fibrelor și pot modifica forma inițială a hainelor.

Trucul simplu care protejează fibrele textile

Un obicei recomandat este aerisirea hainelor groase înainte de spălare. Puloverele pot fi lăsate câteva ore la aer rece, pe un umeraș sau pe o suprafață curată. Aerul ajută la eliminarea mirosurilor ușoare fără a supune materialul stresului mecanic al spălării.

Când spălarea devine necesară, este importantă folosirea apei călduțe și a unui detergent delicat. Uscarea trebuie făcută pe o suprafață plană, pentru a evita deformarea fibrelor. Stoarcerea agresivă sau uscarea pe sârmă pot strica definitiv un pulover din lână.

Mai puține spălări, haine care rezistă mai mult

Întreținerea corectă a hainelor de iarnă înseamnă, în esență, echilibru. Dacă nu există murdărie sau mirosuri neplăcute, aerisirea este adesea suficientă.

Reducerea numărului de spălări ajută la menținerea culorilor intense, a formei inițiale și la prelungirea duratei de viață a materialelor, astfel încât hainele să arate bine de la un sezon la altul.

