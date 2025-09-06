B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI

Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI

B1.ro
06 sept. 2025, 12:22
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Sursa foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a închis sezonul estival 2025 cu un mesaj de recunoștință pentru structurile MAI și cu un bilanț marcat de intervenții rapide și cooperare între arme. „Mulțumesc colegilor mei pentru profesionalism și cetățenilor pentru respectarea regulilor”, a transmis Cătălin Predoiu.

La ceremonie, ministrul a premiat angajați care au salvat vieți pe litoral, subliniind caracterul instituțional al gestului: „Acțiunea de astăzi nu a fost și nu este una de imagine… este un act corect, obligatoriu și necesar… de a le arăta că se vede ceea ce fac”. Mulțumirile au vizat Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră, aviația MAI și toate structurile ministerului. „Nu am lăsat pe nimeni deoparte… toată lumea a fost la plajă, dar unii au fost cu treabă”, a spus ministrul.

Potrivit datelor prezentate, peste 1,3 milioane de persoane și circa 360.000 de autovehicule au tranzitat litoralul; la peste 600 de apeluri timpul de reacție a fost sub 10 minute, iar în alte peste 500 de situații între 10 și 15 minute; toate cele 36 de dispariții de minori au fost soluționate. „În premieră, am folosit și dronele”, a precizat Cătălin Predoiu, în contextul efortului logistic desfășurat în sezon.

Ministrul a apreciat analiza statistică realizată de structuri și a cerut ca ședințele operative să fie și momente pentru a „identifica ce ar trebui îmbunătățit”. El a încurajat propuneri pentru actualizarea regulilor privind siguranța la festivaluri și pe plaje și a arătat deschidere pentru reforme legislative „într-un singur sens: să creștem protecția cetățeanului”.

Pentru perioada următoare, Cătălin Predoiu a indicat continuitatea misiunilor prioritare — combaterea crimei organizate, a traficului de persoane și a drogurilor, presiunile din zona migrației, securizarea frontierelor în contextul Schengen și intervențiile pentru situații de urgență — și a anunțat optimizări administrative, inclusiv scurtarea lanțului de comandă în IGSU. „Programul Estival 2025… misiune îndeplinită. Începe pregătirea pentru sezonul viitor”, a conchis ministrul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Eveniment
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Eveniment
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Eveniment
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Eveniment
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
Eveniment
Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Externe
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Eveniment
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Eveniment
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Ultima oră
14:44 - Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
14:05 - 80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
13:26 - Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
12:59 - Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
12:17 - Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
11:56 - Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
11:30 - Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
10:37 - Feli Donose, la spital: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce s-a întâmplat
10:04 - Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
09:25 - Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”