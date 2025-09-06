Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a închis sezonul estival 2025 cu un mesaj de recunoștință pentru structurile MAI și cu un bilanț marcat de intervenții rapide și cooperare între arme. „Mulțumesc colegilor mei pentru profesionalism și cetățenilor pentru respectarea regulilor”, a transmis Cătălin Predoiu.

La ceremonie, ministrul a premiat angajați care au salvat vieți pe litoral, subliniind caracterul instituțional al gestului: „Acțiunea de astăzi nu a fost și nu este una de imagine… este un act corect, obligatoriu și necesar… de a le arăta că se vede ceea ce fac”. Mulțumirile au vizat Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră, aviația MAI și toate structurile ministerului. „Nu am lăsat pe nimeni deoparte… toată lumea a fost la plajă, dar unii au fost cu treabă”, a spus ministrul.

Potrivit datelor prezentate, peste 1,3 milioane de persoane și circa 360.000 de autovehicule au tranzitat litoralul; la peste 600 de apeluri timpul de reacție a fost sub 10 minute, iar în alte peste 500 de situații între 10 și 15 minute; toate cele 36 de dispariții de minori au fost soluționate. „În premieră, am folosit și dronele”, a precizat Cătălin Predoiu, în contextul efortului logistic desfășurat în sezon.

Ministrul a apreciat analiza statistică realizată de structuri și a cerut ca ședințele operative să fie și momente pentru a „identifica ce ar trebui îmbunătățit”. El a încurajat propuneri pentru actualizarea regulilor privind siguranța la festivaluri și pe plaje și a arătat deschidere pentru reforme legislative „într-un singur sens: să creștem protecția cetățeanului”.

Pentru perioada următoare, Cătălin Predoiu a indicat continuitatea misiunilor prioritare — combaterea crimei organizate, a traficului de persoane și a drogurilor, presiunile din zona migrației, securizarea frontierelor în contextul Schengen și intervențiile pentru situații de urgență — și a anunțat optimizări administrative, inclusiv scurtarea lanțului de comandă în IGSU. „Programul Estival 2025… misiune îndeplinită. Începe pregătirea pentru sezonul viitor”, a conchis ministrul.