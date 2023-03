Cazul elevului de 9 ani din Dâmbovița care învață singur, după ce colegii săi nu au mai venit la ore de frica lui. Părinții de la noua școală anunță că vor organiza la rândul lor proteste (VIDEO)

Apar noi detalii în cazul elevului din Dâmbovița acuzat că este violent și care este nevoit de mai multe zile după ce părinţii colegilor săi au refuzat să-i mai trimită pe copii la ore de frica lui.

Elevul de clasa a III-a, recent transferat la şcoala din Valea Voievozilor de la Şcoala Coresi din Târgovişte, învață în continuare singur după ce și părinții de la noua școală protestează şi spun că le e frică să-şi trimită copiii la ore. În încercarea de a media problema, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) și ai şcolii au încercat să discute cu părinţii și să îi asigure că vor fi luate măsuri pentru a asigura desfășurarea în siguranță a orelor, scrie .

Protest al părinților care s-au temut să mai trimită copiii la ore

Elevul ar fi terorizat prestigioasa școală Coresi din Târgovişte. A fost acuzat că îi agresa sistematic pe colegii săi, dar și pe profesori. Acesta ar fi aruncat cu un ghiveci cu flori chiar și după directorul unității de învățământ.

Mai mult, ar fi bătut mai multe fetițe de la clasa întâi iar pe una dintre ele a tras-o de păr și a dat-o cu capul de bancă, alteia i-a aplicat un pumn în burtă, pe holul școlii.

În acest context, peste 100 de părinți și bunici s-au adunat în luna februarie în fața unității de învățământ, unde au protestat pașnic și au cerut măsuri concrete, pentru a-și ști copiii în siguranță la școală.

Sursa foto: Incomod-media.ro

Așa s-a ajuns la transferul acestuia la o altă unitate de învățământ. Însă și aici părinții se tem după ce cazul a fost mediatizat intens.

Inspectorul şcolar general al IŞJ Dâmboviţa, Ileana Nicolaescu a prezentat părinţilor un plan de măsuri şi i-a asigurat de colaborarea tuturor factorilor în vederea asigurării unui climat care să fie sigur pentru toţi. Discuțiile nu i-au liniștit însă pe părinți care nu au confirmat că își vor retrimite copiii la școală.

Autoritățile au intervenit după ce în ultimele trei zile, la şcoală nu a venit decât copilul acuzat că este agresiv. În aceste condiții, Ileana Nicolaescu a spus că au fost luate unele măsuri, s-a suplimentat de la o jumătate de normă la o normă întreagă postul de consilier şcolar şi s-a creat un post de profesor itinerant sau de sprijin care va sta în unitatea de învăţământ.

„Copilul, să ştiţi, colaborează şi lucrează, a stat cele patru ore la şcoală. Astăzi, când am fost, desfăşura activitate specifică, singur în clasă. Altă măsură este consilierea individuală după program, părinţii au acceptat consiliere, pentru că are nevoie copilul de consiliere, el întreabă de colegii lui şi este normal să întrebe, şi programul remedial, cum v-am explicat, consiliere, dacă este cazul, sprijin şi intervenţie în permanenţă şi un inspector din cadrul Inspectoratului Şcolar, de profesie învăţător la bază, care monitorizează împreună cu inspectorul de sector şi întreaga echipă de la management integrarea copilului”, a afirmat Ileana Nicolaescu.

Părinţii colegilor săi anunţă că vor să protesteze din nou în faţa Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa, care a aprobat mutarea elevului la şcoala din Valea Voievozilor, unde a început orele de luni, 6 martie.

Cum a fost singurul elev prezent, învățătoarea i-a predat doar lui. În clasa lui sunt 11 elevi înscrişi, însă nemulțumirea părinţilor a luat amploare la nivel de şcoală. Părinţii tuturor elevilor din şcoală au constituit un grup şi au anunţat că refuză să aducă la şcoală copiii, de teamă să nu fie agresaţi de acest elev. Nici marţi nu a venit la ore niciun alt elev.

Mai multe dosare penale au fost înregistrate

Copilul în cauză a fost transferat iniţial de la Şcoala Alexandru Brătescu Voineşti Târgovişte la Şcoala Coresi din acelaşi oraş, iar acum la şcoala din Valea Voievozilor. Reprezentanţii şcolilor de unde a fost transferat au acuzat că este un copil agresiv.

În timpul protestelor de la Şcoala Coresi, părinţii prezentau imagini apărute pe Facebook cu mai multe ghivece sparte, susţinând că incidentul a fost provocat de copilul de nouă ani.

„Are dosar penal de la Școala Nr. 2. Este transferat de acolo. Probabil se știa clar situația acestui copil, dar nu s-a luat nicio măsură. Acesta este site-ul instanței de judecată. Se vede că are dosar și nu s-a luat nicio măsură și în continuare se pare că nu se ia nicio măsură. Este imposibil să nu se fi știut acest caz, să nu se fi știut că sunt probleme. Și atunci trebuia luate măsuri, nu împotriva copilului, ci părinții trebuie să conștientizeze că este nevoie de ajutor. Nu am reușit să vorbim cu ei, nu cred că vor să aibă vreo discuție în acest sens. Problema este că ei insistă că este un copil perfect sănătos și că nu are nicio problemă. Probabil, copilul se manifestă altfel în mediul de acasă, dar dacă veți căuta pe TikTok, o să-l găsiți cu tot felul de filmulețe, pe copil”, a acuzat unul dintre părinți potrivit .

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte a anunţat, într-un comunicat de presă, remis la sfârşitul lunii trecute, că în perioada noiembrie 2022 – februarie 2023, s-au înregistrat mai multe dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, de către un minor de 9 ani de la Şcoala Coresi Târgovişte, persoane vătămate fiind mai mulţi elevi, dar şi personal didactic.

S-a dispus clasarea dosarului, fiind vorba de un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi nu răspunde penal.

În prezent, la IPJ Dâmboviţa sunt depuse şi alte plângeri ce îl acuză pe copil de acelaşi tip de infracţiuni şi se efectuează cercetări.