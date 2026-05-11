Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs” ar urma să primească noul premier

Ana Maria
11 mai 2026, 14:02
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan pregătește un set de condiții partidelor. Care sunt acestea
  2. Când va face președintele nominalizarea pentru funcția de premier
  3. Nicușor Dan pregătește un set de condiții partidelor. Ce variante sunt discutate pentru viitorul Guvern
  4. Ce a transmis Nicușor Dan despre noul Executiv

Președintele Nicușor Dan pregătește un set de condiții pentru partidele care vor participa la formarea viitorului Executiv, dar și pentru persoana care va ajunge în funcția de prim-ministru, potrivit unor surse politice.

Planul discutat la Palatul Cotroceni ar presupune stabilirea unei direcții clare de guvernare, care să fie respectată indiferent de numele celui desemnat să conducă viitorul Cabinet.

Nicușor Dan pregătește un set de condiții partidelor. Care sunt acestea

Potrivit Știripesurse, șeful statului ar pregăti o adevărată „foaie de parcurs” pentru partidele parlamentare implicate în negocierile pentru noua majoritate.

Sursele politice susțin că președintele vrea să condiționeze susținerea pentru viitorul Executiv de asumarea unor politici publice clare.

Indiferent de soluția găsită (n.r. – nume viitorului premier), președintele le va pune niște condiții de politici publice, așa cum a procedat și în cazul SAFE, PNRR și OECD”, au spus surse oficiale, potrivit sursei citate anterior.

Aceeași direcție ar urma să fie impusă și viitorului șef al Guvernului.

Va încerca să le impună o foaie de parcurs, indiferent de numele premierului”, au comunicat sursele oficiale.

Când va face președintele nominalizarea pentru funcția de premier

Potrivit acelorași surse, Nicușor Dan nu intenționează să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru până în momentul în care nu va avea certitudinea că acesta poate obține voturile necesare în Parlament.

Strategia ar fi una de evitare a unui eșec politic încă din prima încercare de învestire.

„Președintele va face nominalizarea atunci când va avea toate discuțiile încheiate. Președintele nu va risca să meargă pe un nume care să nu strângă majoritatea în Parlament”, au mai precizat sursele.

Nicușor Dan pregătește un set de condiții partidelor. Ce variante sunt discutate pentru viitorul Guvern

În acest moment, prima opțiune analizată ar fi formarea unui guvern politic, susținut de partidele parlamentare care pot construi o majoritate. Pe masa discuțiilor există și scenariul unui premier tehnocrat, însă, potrivit informațiilor apărute până acum, această variantă nu a fost discutată oficial cu partidele considerate pro-occidentale.

Ce a transmis Nicușor Dan despre noul Executiv

Președintele a declarat recent că România va avea un guvern pro-occidental într-un interval rezonabil.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale.

Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe.

(…) Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental, într-un termen rezonabil”, a transmis, sâmbătă, președintele României, Nicușor Dan.

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern au început după căderea Cabinetului condus de Ilie Bolojan. Executivul a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură, după ce 281 de parlamentari au votat pentru plecarea Guvernului.

Ulterior, Nicușor Dan a convocat consultări informale cu liderii partidelor pro-europene, urmând ca discuțiile oficiale să includă toate formațiunile parlamentare.

