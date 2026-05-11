Indicele BET al Bursei de Valori București a depășit luni pragul de 30.000 de puncte pentru prima dată în istorie, într-o ședință dominată de cumpărări consistente și susținută de un context internațional favorabil piețelor emergente, marcând una dintre cele mai puternice evoluții ale pieței locale din ultimii ani, relatează

Record istoric pentru indicele BET! Peste 30.000 de puncte

Indicele BET a urcat luni dimineață până la 30.087,35 puncte, stabilind un nou maxim istoric pentru . La ora 10:04, indicele înregistra un avans de 1,24%, pe fondul unei deschideri pozitive și al unui interes ridicat din partea investitorilor.

Pe parcursul săptămânii, BET a acumulat un plus de aproape 7%, în timp ce de la începutul anului randamentul ajunge la aproximativ 23%. Evoluția anuală este și mai spectaculoasă: comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, indicele s-a apreciat cu 82,5%, una dintre cele mai puternice creșteri din rândul piețelor europene majore.

În același timp, BET-TR, indicele care include și dividendele reinvestite, a urcat cu 93,83% în ultimele 12 luni, ceea ce evidențiază câștiguri semnificative pentru investitorii activi pe piață, potrivit Ziarului Financiar.

Acțiunile care au susținut avansul pieței

În ședința de luni, atenția investitorilor s-a concentrat pe mai multe companii cu lichiditate ridicată.

(SNG) a înregistrat un avans de aproape 5%, în timp ce Premier Energy (PE) a urcat cu peste 5%. Aceste evoluții au fost printre cele mai vizibile din piață și au contribuit la dinamica pozitivă a indicelui.

Interesul crescut pentru sectorul energetic a fost unul dintre motoarele principale ale ședinței de tranzacționare, susținut de volume ridicate și de fluxuri consistente de capital în aceste acțiuni.

Contextul care a împins bursa spre maxime istorice

Depășirea pragului de 30.000 de puncte are și o puternică valoare simbolică pentru piața locală, care a trecut prin mai multe cicluri economice majore în ultimii ani.

De la criza financiară din 2008, până la turbulențele generate de pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina, Bursa de Valori București a traversat etape succesive de volatilitate și revenire. În acest context, evoluția actuală marchează o etapă de consolidare și expansiune accelerată.

Un rol important în dinamica recentă l-au avut rezultatele solide ale companiilor listate, politica de dividende considerată atractivă și impactul unor listări majore, precum Hidroelectrica (H2O), considerată cea mai mare ofertă publică din istoria BVB, potrivit Ziarului Financiar.

De asemenea, momentul depășirii pragului de 20.000 de puncte în iulie 2025 și urcarea rapidă spre 30.000 în mai puțin de un an evidențiază ritmul accelerat al pieței locale.

Pe plan internațional, piețele europene au început săptămâna într-un ton mixt, influențate de incertitudini geopolitice.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au contribuit la volatilitatea piețelor de energie, în timp ce prețul petrolului a înregistrat creșteri pe fondul blocajului negocierilor, menționează Ziarul Financiar.