B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive

Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 12:32
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Sursa Foto: Bursa de Valori Bucuresti / Facebook
Cuprins
  1. Record istoric pentru indicele BET! Peste 30.000 de puncte
  2. Acțiunile care au susținut avansul pieței
  3. Contextul care a împins bursa spre maxime istorice

Indicele BET al Bursei de Valori București a depășit luni pragul de 30.000 de puncte pentru prima dată în istorie, într-o ședință dominată de cumpărări consistente și susținută de un context internațional favorabil piețelor emergente, marcând una dintre cele mai puternice evoluții ale pieței locale din ultimii ani, relatează Ziarul Financiar.

Record istoric pentru indicele BET! Peste 30.000 de puncte

Indicele BET a urcat luni dimineață până la 30.087,35 puncte, stabilind un nou maxim istoric pentru Bursa de Valori București. La ora 10:04, indicele înregistra un avans de 1,24%, pe fondul unei deschideri pozitive și al unui interes ridicat din partea investitorilor.

Pe parcursul săptămânii, BET a acumulat un plus de aproape 7%, în timp ce de la începutul anului randamentul ajunge la aproximativ 23%. Evoluția anuală este și mai spectaculoasă: comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, indicele s-a apreciat cu 82,5%, una dintre cele mai puternice creșteri din rândul piețelor europene majore.

În același timp, BET-TR, indicele care include și dividendele reinvestite, a urcat cu 93,83% în ultimele 12 luni, ceea ce evidențiază câștiguri semnificative pentru investitorii activi pe piață, potrivit Ziarului Financiar.

Acțiunile care au susținut avansul pieței

În ședința de luni, atenția investitorilor s-a concentrat pe mai multe companii cu lichiditate ridicată.

Romgaz (SNG) a înregistrat un avans de aproape 5%, în timp ce Premier Energy (PE) a urcat cu peste 5%. Aceste evoluții au fost printre cele mai vizibile din piață și au contribuit la dinamica pozitivă a indicelui.

Interesul crescut pentru sectorul energetic a fost unul dintre motoarele principale ale ședinței de tranzacționare, susținut de volume ridicate și de fluxuri consistente de capital în aceste acțiuni.

Contextul care a împins bursa spre maxime istorice

Depășirea pragului de 30.000 de puncte are și o puternică valoare simbolică pentru piața locală, care a trecut prin mai multe cicluri economice majore în ultimii ani.

De la criza financiară din 2008, până la turbulențele generate de pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina, Bursa de Valori București a traversat etape succesive de volatilitate și revenire. În acest context, evoluția actuală marchează o etapă de consolidare și expansiune accelerată.

Un rol important în dinamica recentă l-au avut rezultatele solide ale companiilor listate, politica de dividende considerată atractivă și impactul unor listări majore, precum Hidroelectrica (H2O), considerată cea mai mare ofertă publică din istoria BVB, potrivit Ziarului Financiar.

De asemenea, momentul depășirii pragului de 20.000 de puncte în iulie 2025 și urcarea rapidă spre 30.000 în mai puțin de un an evidențiază ritmul accelerat al pieței locale.

Pe plan internațional, piețele europene au început săptămâna într-un ton mixt, influențate de incertitudini geopolitice.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au contribuit la volatilitatea piețelor de energie, în timp ce prețul petrolului a înregistrat creșteri pe fondul blocajului negocierilor, menționează Ziarul Financiar.

Tags:
Citește și...
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Economic
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
Economic
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Economic
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Economic
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Economic
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Economic
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Economic
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Economic
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
Economic
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
Economic
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
Ultima oră
12:51 - Tensiuni politice după criza guvernamentală. PNL acuză PSD de blocaj și lipsă de soluții: „România plătește costul instabilității”
12:51 - Marian Godină a fost eliminat de la Survivor. Câți bani a primit pentru participarea în competiție (FOTO)
12:50 - Newsweek: 104.000 superbugetari, plătiți de 2 sau mai multe companii de stat. România are 1.280.000 angajați la stat
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”