Pastor din Zalău, înjunghiat de un tânăr. Agresorul a spus că a fost mânat de un gând divin

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 13:52
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce au văzut martorii
  2. Ce a spus agresorul

Un pastor în vârstă de 76 de ani din Zalău a fost înjunghiat în locuința sa de un tânăr. Soția sa, care a încercat să-l apere, a fost și ea lovită cu pumnii. Agresorul a fugit cu o mașină, dar a fost prins în scurt timp de polițiști.

Ce au văzut martorii

Martorii au povestit că tânărul tot dădea târcoale casei pastorului. La un moment dat, când l-a zărit pe bătrân, agresorul ar fi intrat în curte și i-ar fi spus că ar vrea să discute cu el. Pastorul l-a refuzat, spunând că nu e momentul potrivit, și i-a cerut să plece.

Când pastorul a dat să intre în casă, tânărul a mers după el și s-a năpustit asupra sa cu un cuțit, rănindu-l de mai multe ori în zona gâtului.

Soția pastorului a încercat să-l protejeze, dar a fost și ea lovită cu pumnii.

Ce a spus agresorul

Vecinii au intervenit alertați de țipete. Agresorul a fugit de la fața locului cu o mașină, dar polițiștii au făcut filtre în județ și l-au găsit într-o comună din apropiere, unde are o locuință.

Surse din anchetă au spus pentru Știrile Pro TV că, la audieri, suspectul a afirmat că a fost mânat de un gând divin spre această misiune.

Între timp, pastorul a ajuns la spital și a fost stabilizat de medici.

Tânărul a fost reținut și urmează să fie adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.

Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Ciucu spune că unii angajați STB își iau concedii medicale și apoi revin la serviciu, ca să ia mai mulți bani pe orele suplimentare
Rezerva de aur a SUA din Fort Knox, pusă sub semnul întrebării. Ce spune raportul privind activele
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Tragedie în Texas. Șase persoane au fost găsite fără viață într-un vagon de marfă
A început mobilizarea rezerviștilor în România. Mii de români vor primi de la MApN ordine de chemare. Ce riscă cei care nu se prezintă
