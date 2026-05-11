Un pastor în vârstă de 76 de ani din Zalău a fost înjunghiat în locuința sa de un tânăr. Soția sa, care a încercat să-l apere, a fost și ea lovită cu pumnii. Agresorul a fugit cu o mașină, dar a fost prins în scurt timp de polițiști.

Ce au văzut martorii

Martorii au povestit că tânărul tot dădea târcoale casei pastorului. La un moment dat, când l-a zărit pe bătrân, agresorul ar fi intrat în curte și i-ar fi spus că ar vrea să discute cu el. Pastorul l-a refuzat, spunând că nu e momentul potrivit, și i-a cerut să plece.

Când pastorul a dat să intre în casă, tânărul a mers după el și s-a năpustit asupra sa cu un cuțit, rănindu-l de mai multe ori în zona gâtului.

Soția pastorului a încercat să-l protejeze, dar a fost și ea lovită cu pumnii.

Ce a spus agresorul

Vecinii au intervenit alertați de țipete. Agresorul a fugit de la fața locului cu o mașină, dar polițiștii au făcut filtre în județ și l-au găsit într-o comună din apropiere, unde are o locuință.

Surse din anchetă au spus pentru că, la audieri, suspectul a afirmat că a fost mânat de un gând divin spre această misiune.

Între timp, pastorul a ajuns la spital și a fost stabilizat de medici.

Tânărul a fost reținut și urmează să fie adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.