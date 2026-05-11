Acasa » Politică » Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 14:17
Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca. Sursa foto. Emil Boc / Facebook
Cuprins
  1. Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui excluse
  2. Boc: Primul răspuns trebuie să-l ofere parlamentarii care au dat jos Guvernul

Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca, a declarat că varianta alegerilor anticipate nu ar trebui exclusă dacă nu se găsesc alte soluții la criza politică.

Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui excluse

„Din punct de vedere constituţional, se ajunge foarte greu la anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. În alte părţi, nu e autodizolvare, ci preşedintele decide să dizolve Parlamentul. (…)

În al doilea rând, preşedintele României a declarat că exclude varianta anticipatelor. Deci dacă şi constituţional, şi politic alegerile anticipate sunt greu de obţinut, e puţin probabil să se ajungă la anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a afirmat Emil Boc.

Boc: Primul răspuns trebuie să-l ofere parlamentarii care au dat jos Guvernul

Primarul liberal a afirmat apoi că partidele care au dat jos Guvernul Bolojan ar trebui să dea soluția noii guvernări: „Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul. Răspunsul noului Guvern stă în bilele lor. Ei au responsabilitatea politică şi morală să formeze un nou Guvern”.

Și săptămâna trecută Boc declarase că e obligația morală a PSD și AUR să formeze noul guvern: „În consecinţă, le urăm succes. Nu avem altceva de discutat, ne respectăm opţiunea politică pe care am avut-o. I-am rugat, le-am cerut, i-am atenţionat, am atenţionat asupra riscurilor care sunt asupra ţării şi asupra stabilităţii politice, n-au ţinut cont de nimic din ce am spus. În consecinţă, este obligaţia lor politică şi morală, şi din punct de vedere constituţional, să aducă majoritatea care a dat jos guvernul la majoritatea care formează un nou guvern”.

Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce". Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile"
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs" ar urma să primească noul premier
