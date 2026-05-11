Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca, a declarat că varianta alegerilor anticipate nu ar trebui exclusă dacă nu se găsesc alte soluții la criza politică.

Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui excluse

„Din punct de vedere constituţional, se ajunge foarte greu la anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. În alte părţi, nu e autodizolvare, ci preşedintele decide să dizolve Parlamentul. (…)

În al doilea rând, preşedintele României a declarat că exclude varianta anticipatelor. Deci dacă şi constituţional, şi politic alegerile anticipate sunt greu de obţinut, e puţin probabil să se ajungă la anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, Emil Boc.

Boc: Primul răspuns trebuie să-l ofere parlamentarii care au dat jos Guvernul

Primarul liberal a afirmat apoi că partidele care au dat jos Guvernul Bolojan ar trebui să dea soluția noii guvernări: „Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul. Răspunsul noului Guvern stă în bilele lor. Ei au responsabilitatea politică şi morală să formeze un nou Guvern”.

Și săptămâna trecută Boc că e obligația morală a PSD și AUR să formeze noul guvern: „În consecinţă, le urăm succes. Nu avem altceva de discutat, ne respectăm opţiunea politică pe care am avut-o. I-am rugat, le-am cerut, i-am atenţionat, am atenţionat asupra riscurilor care sunt asupra ţării şi asupra stabilităţii politice, n-au ţinut cont de nimic din ce am spus. În consecinţă, este obligaţia lor politică şi morală, şi din punct de vedere constituţional, să aducă majoritatea care a dat jos guvernul la majoritatea care formează un nou guvern”.