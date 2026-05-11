Mulți americani cred că tentativele de asasinat asupra lui Trump au fost înscenate. Cum s-au născut teoriile conspirației

Un număr semnificativ de americani cred că tentativele de asasinat asupra fostului și actualului președinte american Donald Trump au fost înscenate, potrivit unui sondaj citat de . Fenomenul reflectă creșterea neîncrederii în instituțiile statului și amploarea teoriilor conspirației propagate online.

Un sondaj arată că neîncrederea în instituții alimentează teoriile conspirației

Potrivit cercetării realizate de NewsGuard împreună cu YouGov, 24% dintre respondenți consideră că atacul armat din aprilie 2026 de la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă a fost „falsificat”.

Suspiciuni similare persistă și în cazul celor două incidente majore din 2024 — atacul de la mitingul din Butler, Pennsylvania, și tentativa dejucată de la terenul de golf al lui Trump din Florida. Aproximativ 21% dintre democrați cred că toate cele trei incidente au fost înscenate, în timp ce procentul este mult mai redus în rândul republicanilor și independenților.

Experții citați de presa americană spun că astfel de percepții sunt alimentate de polarizarea politică și de lipsa de încredere în autorități. Cercetătoarea Joan Donovan și analistul Jared Holt au explicat că , combinat cu ecosistemul conspiraționist de pe rețelele sociale, face ca astfel de teorii să prindă rapid teren. Casa Albă a respins ferm aceste acuzații, catalogându-le drept absurde.

Butler, Pennsylvania – glonțul care l-a rănit la ureche

Pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Butler, statul Pennsylvania, Trump a fost rănit la urechea dreaptă după ce atacatorul Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras opt focuri de armă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.

Un spectator, Corey Comperatore, a fost ucis, iar alte două persoane au fost grav rănite. Serviciul Secret și forțele locale au ripostat, iar atacatorul a fost împușcat mortal la câteva secunde după deschiderea focului. FBI a calificat incidentul drept tentativă de asasinat și posibil act de terorism intern.

Atacul a declanșat un val de critici la adresa Secret Service și a dus ulterior la demisia directoarei agenției, Kimberly Cheatle. Departamentul pentru Securitate Internă și Congresul SUA au deschis investigații separate privind breșele de securitate.

Florida – suspect înarmat lângă terenul de golf

Pe 15 septembrie 2024, Trump juca golf la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Florida, când agenții Secret Service au observat un bărbat ascuns în vegetație, în apropierea gardului terenului.

Suspectul, Ryan Wesley Routh, avea asupra sa o pușcă semiautomată de tip SKS și ar fi stat ascuns aproximativ 12 ore înainte de a fi observat. Un agent a deschis focul, iar Routh a fugit, fiind capturat ulterior în timpul unui control rutier. FBI a tratat cazul ca tentativă de asasinat.

Anchetatorii au stabilit că acesta plănuia atacul de mai multe luni și că motivația ar fi fost împiedicarea realegerii lui Trump. Ulterior, Departamentul de Justiție l-a inculpat pentru tentativă de asasinat asupra unui candidat major la președinție.

2026 – atac armat la dineul presei de la Washington

Cel mai recent incident a avut loc în aprilie 2026, la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă din Washington. Un bărbat înarmat cu o pușcă, pistol și cuțite a încercat să pătrundă în zona de securitate și a deschis focul asupra unui agent Secret Service.

Agentul a fost protejat de vesta antiglonț, iar atacatorul a fost imobilizat înainte să ajungă la sala principală unde se afla Trump. Procurorii federali au formulat acuzații de tentativă de asasinat, folosirea unei arme de foc într-o crimă violentă și agresarea unui ofițer federal.

Teoriile conspirației, mai puternice decât anchetele oficiale

Deși FBI, Secret Service și Departamentul de Justiție au confirmat oficial natura atacurilor, o parte importantă a opiniei publice continuă să creadă că episoadele au fost regizate.

Fotografia iconică din Butler, în care Trump ridică pumnul după ce este evacuat de agenți, a devenit unul dintre principalele „argumente” ale conspiraționiștilor, alături de speculațiile privind rana relativ minoră la ureche și reacția rapidă a forțelor de securitate.

Publicația Wired notează însă că nu există dovezi care să susțină aceste teorii, iar anchetele oficiale confirmă că Trump a fost lovit de glonț în Pennsylvania și că atacurile au fost tratate drept amenințări reale la adresa vieții sale.