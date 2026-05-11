Sorana Cîrstea, un nou meci de poveste la Roma! E în premieră în sferturile Foro Italico, după o partidă perfectă

Sorana Cîrstea este pentru prima oară în carieră în sferturi la Roma, turneu de WTA 1000, după ce a trecut de Linda Noskova, a 13-a jucătoare a lumii, scor 6-2, 6-4 în optimile competiţiei.

Sorana Cîrstea scrie istorie la Roma!

Jucătoarea noastră a reușit un nou meci de mare clasă și s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Foro Italico, după o victorie solidă în fața cehoaicei Linda Noskova, scor 6-2, 6-4. Performanța reprezintă cel mai bun rezultat al carierei pentru Sorana Cîrstea la prestigiosul turneu din capitala Italiei.

Românca a controlat partida aproape de la un capăt la altul, afișând un joc matur, agresiv și extrem de sigur pe momentele importante. După un prim set câștigat clar, Sorana a continuat în același ritm și în actul secund, reușind breakul decisiv și gestionând perfect presiunea venită din partea adversarei aflate pe locul 13 WTA. Meciul s-a încheiat după doar o oră și 24 de minute, confirmând forma excelentă pe care sportiva noastră o traversează la Roma.

A bătut-o și pe Sabalenka

Calificarea vine la doar două zile după una dintre cele mai mari victorii ale carierei Soranei: succesul spectaculos contra liderului mondial Aryna Sabalenka, învinsă după o revenire impresionantă, scor 2-6, 6-3, 7-5. A fost primul succes din cariera Soranei împotriva unui număr 1 mondial, un moment special într-un sezon deja memorabil.

Odată cu accederea în sferturi, Sorana și-a asigurat 215 puncte și un premiu de 150.000 de euro, dar mai ales confirmarea că poate lupta de la egal la egal cu cele mai puternice nume din circuit. Pentru un loc în semifinale, românca va întâlni câștigătoarea duelului dintre Jelena Ostapenko și Anna Kalinskaya.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea demonstrează încă o dată că experiența, ambiția și caracterul pot face diferența pe marile scene ale . Roma 2026 devine astfel un capitol special în cariera sa — iar povestea poate continua și mai frumos.