B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A început mobilizarea rezerviștilor în România. Mii de români vor primi de la MApN ordine de chemare. Ce riscă cei care nu se prezintă

A început mobilizarea rezerviștilor în România. Mii de români vor primi de la MApN ordine de chemare. Ce riscă cei care nu se prezintă

Ana Maria
11 mai 2026, 13:37
A început mobilizarea rezerviștilor în România. Mii de români vor primi de la MApN ordine de chemare. Ce riscă cei care nu se prezintă
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Cuprins
  1. MApN cheamă mii de rezerviști la unitățile militare. Cine participă la exercițiile organizate
  2. Câte exerciții MOBEX sunt programate în 2026
  3. MApN cheamă mii de rezerviști la unitățile militare. Ce riscă cei care nu se prezintă
  4. Ce verificări fac autoritățile

MApN cheamă mii de rezerviști la unitățile militare. Ministerul Apărării Naționale a dat startul, luni, primului exercițiu de mobilizare din acest an, în cadrul căruia mii de rezerviști din România vor fi convocați pentru verificarea capacității de reacție a rezervei de mobilizare și a nivelului de pregătire a populației pentru apărare.

Exercițiul, denumit MOBEX AB-HD-26, se desfășoară între 11 și 15 mai în județele Alba și Hunedoara.

MApN cheamă mii de rezerviști la unitățile militare. Cine participă la exercițiile organizate

Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul este organizat împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile administrației publice locale și operatori economici care au responsabilități în domeniul apărării.

Persoanele vizate sunt rezerviști care au domiciliul în județele Alba și Hunedoara. Aceștia vor primi ordine oficiale de chemare și vor participa, pentru o zi, la activități specifice desfășurate în unitățile militare desemnate, potrivit Antena 3 CNN.

Reprezentanții Statului Major al Apărării explică faptul că astfel de exerciții sunt organizate periodic pentru a verifica procesul de completare a structurilor militare cu personal și tehnică, dar și pentru consolidarea cooperării dintre militarii activi și rezerviști.

Câte exerciții MOBEX sunt programate în 2026

Autoritățile au anunțat că în acest an sunt planificate trei exerciții de acest tip.

Calendarul anunțat este următorul:

  • Alba – Hunedoara, în luna mai;
  • Neamț – Suceava – Botoșani, în septembrie;
  • București – Ilfov, în octombrie.

Ministerul Apărării a subliniat că aceste activități fac parte din programul obișnuit de pregătire militară: „au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune

Oficialii au transmis și un apel către populație, recomandând informarea exclusiv din surse oficiale pentru a evita răspândirea informațiilor false.

MApN cheamă mii de rezerviști la unitățile militare. Ce riscă cei care nu se prezintă

Participarea la aceste exerciții se face în baza unor ordine oficiale transmise prin structurile Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care persoanele convocate nu se prezintă fără un motiv justificat, legislația prevede sancțiuni.

Exercițiile sunt organizate conform Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și Legii 355/2009 referitoare la regimul stării de mobilizare. Potrivit prevederilor în vigoare, absența nejustificată poate atrage sancțiuni contravenționale, iar în anumite situații pot exista și alte consecințe prevăzute de lege.

Ce verificări fac autoritățile

Pe lângă participarea la activitățile de instruire, rezerviștii convocați vor trece și prin evaluări medicale și psihologice. Exerciții similare au mai fost organizate în trecut în cele două județe, în Alba în 2016 și în Hunedoara în 2018.

Tags:
Citește și...
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Eveniment
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Eveniment
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Eveniment
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV
Externe
Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Politică
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Ciucu spune că unii angajați STB își iau concedii medicale și apoi revin la serviciu, ca să ia mai mulți bani pe orele suplimentare
Eveniment
Ciucu spune că unii angajați STB își iau concedii medicale și apoi revin la serviciu, ca să ia mai mulți bani pe orele suplimentare
Rezerva de aur a SUA din Fort Knox, pusă sub semnul întrebării. Ce spune raportul privind activele
Externe
Rezerva de aur a SUA din Fort Knox, pusă sub semnul întrebării. Ce spune raportul privind activele
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Politică
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Tragedie în Texas. Șase persoane au fost găsite fără viață într-un vagon de marfă
Externe
Tragedie în Texas. Șase persoane au fost găsite fără viață într-un vagon de marfă
Pastor din Zalău, înjunghiat de un tânăr. Agresorul a spus că a fost mânat de un gând divin
Eveniment
Pastor din Zalău, înjunghiat de un tânăr. Agresorul a spus că a fost mânat de un gând divin
Ultima oră
17:35 - Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
17:25 - Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
17:20 - Grecia trece printr-un episod termic extrem. Cât de cald se face marți în zonele turistice
17:06 - Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, însă nu stă după gratii în România. Americanii sunt imuni la justiția din țara noastră
16:49 - Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
16:38 - Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
16:29 - FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
16:26 - Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
16:11 - Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
16:01 - Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV