B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tensiuni politice după criza guvernamentală. PNL acuză PSD de blocaj și lipsă de soluții: „România plătește costul instabilității”

Tensiuni politice după criza guvernamentală. PNL acuză PSD de blocaj și lipsă de soluții: „România plătește costul instabilității”

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 12:51
Tensiuni politice după criza guvernamentală. PNL acuză PSD de blocaj și lipsă de soluții: „România plătește costul instabilității”
Sursa foto: Partidul Naținal Liberal/Facebook
Cuprins
  1. Acuzații directe în plină criză politică
  2. Costul politic și economic al instabilității
  3. Mesajul PNL legat de stabilitatea și orientarea europeană

Partidul Național Liberal transmite, într-un comunicat de presă, că România traversează o perioadă de instabilitate politică prelungită, acuzând PSD că nu a venit cu soluții după retragerea miniștrilor și votul moțiunii de cenzură, context în care ar fi fost afectate economia, investițiile și încrederea publică, potrivit Agerpres.

Acuzații directe în plină criză politică

Într-un mesaj transmis public, liberalii descriu evoluțiile recente din scena politică drept un factor de instabilitate majoră pentru guvernarea României.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.”, se arată în comunicatul de presă.

PNL susține că, în acest interval, social-democrații nu ar fi prezentat alternative clare de guvernare, în contextul destrămării majorității politice și al apropierii de alte formațiuni politice.

Costul politic și economic al instabilității

Liberalii afirmă că prelungirea crizei politice are efecte directe asupra economiei și asupra percepției de stabilitate a țării.

„Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR.”

În comunicat se arată că această situație ar genera costuri pentru nivelul de trai, investiții și capacitatea statului de a lua decizii, PNL susținând că efectele sunt resimțite la nivel macroeconomic.

Presiune publică pentru clarificarea poziției PSDPNL cere ca PSD să își clarifice public poziția și soluțiile propuse în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, subliniind nevoia de transparență în procesul decizional.

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni.”

Liberalii mai susțin că lipsa unui plan concret ar reprezenta o formă de responsabilitate politică insuficient asumată, în condițiile unei crize guvernamentale prelungite.

Mesajul PNL legat de stabilitatea și orientarea europeană

În partea finală a comunicatului, PNL își reafirmă poziția de partid orientat spre stabilitate guvernamentală și continuitate economică. Formațiunea subliniază că își menține obiectivul de susținere a investițiilor și a parcursului european și euroatlantic al României, în contextul tensiunilor politice actuale.

Tags:
Citește și...
E oficial: Propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan a fost depusă în Parlament. Ce acuzații i se aduc președintelui și cine a transmis documentul
Politică
E oficial: Propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan a fost depusă în Parlament. Ce acuzații i se aduc președintelui și cine a transmis documentul
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Politică
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Politică
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
Politică
Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Politică
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Politică
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Politică
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Politică
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Ultima oră
12:57 - E oficial: Propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan a fost depusă în Parlament. Ce acuzații i se aduc președintelui și cine a transmis documentul
12:54 - Dosarul „10 August”, în pragul prescrierii: foștii șefi ai Jandarmeriei, audiați în ultimul ceas înainte ca faptele să se stingă
12:51 - Marian Godină a fost eliminat de la Survivor. Câți bani a primit pentru participarea în competiție (FOTO)
12:50 - Newsweek: 104.000 superbugetari, plătiți de 2 sau mai multe companii de stat. România are 1.280.000 angajați la stat
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei