Partidul Național Liberal transmite, într-un comunicat de presă, că România traversează o perioadă de instabilitate politică prelungită, acuzând PSD că nu a venit cu soluții după retragerea miniștrilor și votul moțiunii de cenzură, context în care ar fi fost afectate economia, investițiile și încrederea publică, potrivit .

Acuzații directe în plină criză politică

Într-un mesaj transmis public, liberalii descriu evoluțiile recente din scena politică drept un factor de instabilitate majoră pentru guvernarea României.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie .”, se arată în comunicatul de presă.

PNL susține că, în acest interval, social-democrații nu ar fi prezentat alternative clare de guvernare, în contextul destrămării majorității politice și al apropierii de alte formațiuni politice.

Costul politic și economic al instabilității

Liberalii afirmă că prelungirea crizei politice are efecte directe asupra economiei și asupra percepției de stabilitate a țării.

„Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de .”

În comunicat se arată că această situație ar genera costuri pentru nivelul de trai, investiții și capacitatea statului de a lua decizii, PNL susținând că efectele sunt resimțite la nivel macroeconomic.

Presiune publică pentru clarificarea poziției PSDPNL cere ca PSD să își clarifice public poziția și soluțiile propuse în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, subliniind nevoia de transparență în procesul decizional.

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni.”

Liberalii mai susțin că lipsa unui plan concret ar reprezenta o formă de responsabilitate politică insuficient asumată, în condițiile unei crize guvernamentale prelungite.

Mesajul PNL legat de stabilitatea și orientarea europeană

În partea finală a comunicatului, PNL își reafirmă poziția de partid orientat spre stabilitate guvernamentală și continuitate economică. Formațiunea subliniază că își menține obiectivul de susținere a investițiilor și a parcursului european și euroatlantic al României, în contextul tensiunilor politice actuale.