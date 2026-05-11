Dosarul „10 August”, în pragul prescrierii: foștii șefi ai Jandarmeriei, audiați în ultimul ceas înainte ca faptele să se stingă

Dosarul intervenției violente din 10 august 2018 a ajuns într-un punct critic: mai sunt doar câteva luni până la prescrierea faptelor, iar foștii șefi ai Jandarmeriei Române sunt chemați abia acum să dea declarații în fața judecătorilor.

Ani întregi de amânări și tergiversări în dosarul „10 august”

Luni, la Tribunalul Militar București, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan sunt audiați pentru prima dată în mod direct despre ordinele transmise în noaptea protestului din Piața Victoriei. Momentul vine extrem de târziu, după ani întregi în care ancheta a fost blocată, întârziată și reluată cu dificultate.

Pentru multe dintre victimele intervenției, această audiere are aerul unui ultim moment de adevăr înainte ca dosarul să fie închis nu printr-o sentință, ci prin simpla trecere a timpului.

Miza procesului este uriașă: faptele se prescriu în octombrie 2026, ceea ce înseamnă că mai sunt doar câteva luni până când răspunderea penală ar putea dispărea complet.

Dacă până atunci instanța nu reușește să avanseze suficient sau dacă apar noi amânări, cei acuzați riscă să scape fără o condamnare pe fond, fără o clarificare juridică a responsabilităților și fără un verdict real pentru una dintre cele mai controversate intervenții ale statului român postdecembrist.

Dosarul a fost plimbat, clasat și redeschis

Cazul nu a avansat firesc. Din contră, ani la rând a fost marcat de blocaje procedurale, schimbări de direcție și întârzieri care au adus dosarul exact în pragul prescrierii.

Inițial, ancheta a fost clasată, într-o decizie care a stârnit revoltă publică. Dosarul a fost redeschis doar după insistențele victimelor și după demersurile juridice făcute de Ioan Crăciuneanu, reprezentat de avocata Lucia Crăciuneanu și avocatul Toni Decean, susținuți de Comunitatea Declic.

Între timp, au trecut ani, sute de martori au fost audiați, iar instanța a ajuns abia acum la audierea celor care au coordonat efectiv intervenția.

Criticii spun că justiția a fost prea lentă, iar timpul a lucrat mai degrabă în favoarea inculpaților decât în favoarea aflării adevărului.

Acuzații din dosarul „a0 august”

În centrul dosarului se află trei dintre cei mai importanți comandanți ai Jandarmeriei din acel moment:

Sebastian Cucoș – fost inspector general al Jandarmeriei Române

Cătălin Sindile – fost prim-adjunct al inspectorului general

Laurențiu Cazan – fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei

Toți sunt acuzați de abuz în serviciu pentru modul în care au coordonat în forță împotriva protestatarilor din Piața Victoriei.

În cazul lui Laurențiu Cazan există și acuzația de fals intelectual, legată de documentele întocmite ulterior intervenției.

Procurorii susțin că aceștia au ordonat dispersarea violentă a manifestanților, inclusiv a persoanelor pașnice, printr-o reacție considerată disproporționată față de situația din teren.

Instanța încearcă acum să recupereze timpul pierdut

Pentru a evita ca dosarul să moară prin prescripție, Tribunalul Militar București a decis să accelereze procedura.

La cererea avocaților susținuți de Comunitatea Declic, instanța a acceptat renunțarea la audierea a încă 373 de martori rămași pe listă.

Peste 600 de persoane au fost deja audiate, iar judecătorii încearcă acum să reducă timpul procedural pentru a ajunge la o soluție înainte de expirarea termenului legal.

Fără această măsură, riscul prescrierii devenea aproape inevitabil.

Expertizele MApN: sute de grenade și muniții folosite împotriva protestatarilor

Una dintre cele mai puternice probe din dosar este expertiza realizată de specialiștii Ministerului Apărării Naționale.

Conform rechizitoriului, jandarmii au folosit:

63 de grenade de mână cu efect acustic

489 de grenade lacrimogene

316 cartușe calibru 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen

Specialiștii arată că aceste dispozitive au provocat arsuri, leziuni serioase și răni produse de schije și de forța impactului. Sute de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Aceste concluzii susțin acuzația că intervenția a depășit limitele unei operațiuni normale de ordine publică.

Declic: „Nu putem lăsa timpul să rezolve ce justiția a amânat”

susține că principala miză este împiedicarea prescrierii și obligarea celor responsabili să răspundă în fața instanței.

Reprezentanții organizației spun că o țară întreagă a văzut atunci bătrâni, femei și copii gazați și loviți de forțele care ar fi trebuit să îi protejeze.

Pentru victime, nu este vorba doar despre condamnări, ci despre stabilirea clară a responsabilităților și despre aflarea celui care a dat ordinul final.

Un test major pentru justiția română

Dosarul „10 August” a devenit unul dintre cele mai importante teste pentru justiția română în privința abuzului de putere.

După aproape opt ani de întârzieri, procesul pare să intre în linie dreaptă exact când timpul este pe cale să expire.

Dacă dosarul se va închide prin prescripție, fără o hotărâre clară, cazul riscă să rămână unul dintre cele mai puternice simboluri ale eșecului statului de a face dreptate într-un moment care a marcat profund societatea românească.