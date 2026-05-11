Antarctica rămâne unul dintre cele mai reci locuri de pe Pământ. Cum influențează temperaturile extreme viața oamenilor

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 13:29
Cuprins
  1. Antarctica și regiunile arctice, printre cele mai reci zone de pe glob
  2. Zonele montane și efectele frigului asupra ecosistemelor
  3. Adaptarea oamenilor și evoluția tehnologiei de măsurare

Mai multe regiuni ale lumii continuă să înregistreze temperaturi extreme, însă Antarctica deține recordul absolut pentru cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe Terra. Condițiile severe din aceste zone au influențat ecosistemele, tehnologia și modul în care oamenii s-au adaptat mediului.

Antarctica și regiunile arctice, printre cele mai reci zone de pe glob

Antarctica este considerată cel mai rece continent de pe Pământ. În anul 1983, la stația sovietică Vostok, a fost înregistrată temperatura record de -89,2 grade Celsius. Condițiile extreme sunt explicate prin altitudinea ridicată, apropierea de Polul Sud și lunile întregi de întuneric din timpul iernii antarctice, relatează guinessworldrecord, citat de a1.ro

Și regiunile arctice, precum Siberia sau Groenlanda, se confruntă frecvent cu temperaturi severe. Localitatea Oymyakon din Siberia este cunoscută drept unul dintre cele mai reci locuri locuite permanent, după ce termometrele au coborât până la -67,7 grade Celsius.

Zonele montane și efectele frigului asupra ecosistemelor

Lanțuri muntoase precum Himalaya și Anzii sunt, de asemenea, afectate de temperaturi extrem de scăzute. Altitudinea mare și aerul rarefiat contribuie la scăderea accentuată a temperaturilor, mai ales pe timpul nopții.

Frigul extrem a determinat adaptări spectaculoase în natură. Ursul polar, de exemplu, dispune de blană groasă și un strat consistent de grăsime care îl protejează de temperaturile scăzute, în timp ce plantele din regiunile arctice rămân inactive în timpul iernilor severe.

Temperaturile reduse influențează și fenomenele meteorologice, favorizând furtuni de zăpadă și condiții de îngheț care modifică clima regională și perioadele de vegetație.

Adaptarea oamenilor și evoluția tehnologiei de măsurare

De-a lungul istoriei, oamenii au fost nevoiți să găsească soluții pentru a supraviețui în climatele extreme. Locuințele izolate termic, hainele speciale și metodele de conservare a alimentelor au devenit esențiale în regiunile cu temperaturi foarte scăzute.

În trecut, măsurarea frigului extrem era dificilă, deoarece termometrele clasice cu mercur puteau fi afectate de îngheț. În prezent, sateliții și tehnologiile moderne de monitorizare oferă date mai precise despre temperaturile globale și schimbările climatice. Totuși, echipamentele utilizate în asemenea condiții trebuie proiectate special pentru a rezista mediului sever.

Regiunile cele mai reci ale planetei continuă să reprezinte un adevărat laborator natural pentru cercetători. Temperaturile extreme influențează ecosistemele, activitatea umană și dezvoltarea tehnologiei, oferind totodată indicii importante despre schimbările climatice și evoluția mediului înconjurător.

