Grindeanu caută o nouă majoritate parlamentară. Ce a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, are luni, la Palatul Parlamentului, o serie de întâlniri importante cu reprezentanți ai partidelor parlamentare, ai grupului minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Prima întrevedere a fost cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Întâlnirea cu UDMR, primul pas spre o formulă de guvernare

La ora actuală, UDMR este considerat unul dintre actorii-cheie în construirea unei noi majorități.

UDMR a transmis deja că este dispus să participe la guvernare, însă insistă asupra unei formule stabile și majoritare, nu pe un executiv fragil sau conjunctural. Kelemen Hunor a susținut anterior ideea unei coaliții largi formate din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților, cu un acord politic foarte clar privind fiscalitatea și reforma statului.

După discuțiile cu Grindeanu, Kelemen Hunor a anunțat că există o șansă mică să se refacă coaliția destrămată după moțiunea de cenzură. În schimb, liderul UDMR a anunțat că un guvern minoritar nu este deloc binevenit în actualul context.

„Refacerea coaliției este cel mai bun scenariu. Eu doresc refacerea coaliției.”, a declarat Kelelemn Hunor.

Scenariul unui guvern minoritar cu UDMR

Deși PSD a transmis în trecut că nu dorește să intre într-un , actualul context politic pare să oblige partidul să ia în calcul inclusiv această variantă.

Surse politice arată că una dintre formulele analizate este aceea a unui guvern susținut parlamentar de PSD, UDMR, grupul minorităților și parlamentari neafiliați — o formulă care ar putea asigura instalarea unui nou cabinet, dar cu o majoritate fragilă.

Grindeanu a declarat recent că un asemenea scenariu „poate fi luat în calcul”, deși anterior afirmase că PSD nu ar intra într-un executiv minoritar. Totodată, liderul social-democrat a precizat că nu ar refuza funcția de premier dacă partidul ar decide acest lucru.

PNL atacă PSD: „Nu are nicio soluție serioasă”

În paralel cu negocierile, tensiunile dintre PSD și PNL cresc.

Liberalii au acuzat luni PSD că a provocat criza politică fără să ofere o alternativă viabilă pentru guvernare. Potrivit unui comunicat PNL, social-democrații nu au prezentat „nicio soluție serioasă” după retragerea miniștrlor și după votul care a dus la demiterea Cabinetului Bolojan.

PNL susține că România are nevoie rapidă de stabilitate, în timp ce PSD încearcă să își maximizeze poziția de negociere înaintea formării noului executiv.

AUR rămâne în afara ecuației

O majoritate cu AUR pare exclusă.

Grindeanu a transmis clar în ultimele zile că respinge ipoteza unei formule de guvernare alături de AUR, deși PSD a votat împreună cu formațiunea condusă de George Simion la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

La rândul său, AUR a anunțat că nu va susține un guvern din care nu face parte, ceea ce reduce și mai mult opțiunile pentru o majoritate stabilă.

Minoritățile și neafiliații pot deveni voturile decisive

În actuala configurație parlamentară, grupul minorităților naționale și parlamentarii neafiliați pot deveni esențiali pentru învestirea noului Guvern.

De aceea, întâlnirile programate de Grindeanu cu acești actori politici au o miză reală: fiecare vot poate înclina balanța într-un Parlament extrem de fragmentat.

Negocierile nu mai sunt doar despre cine va conduce , ci despre cine poate aduna suficiente voturi pentru a evita o nouă perioadă de instabilitate.