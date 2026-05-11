Vaporașul „Alexandru Ioan Cuza" revine pe lacul IOR cu plimbări gratuite până în august

11 mai 2026, 12:50
Cuprins
  1. Acces prioritar pentru locuitorii sectorului 3
  2. Regulament simplu pentru siguranța tuturor
  3. Activitate de tradiție în Parcul IOR

Locuitorii Capitalei pot porni din nou la plimbare pe apă în Parcul IOR. Vaporașul „Alexandru Ioan Cuza” și-a reluat cursele pe lacul din parc, oferind bucureștenilor posibilitatea de a se relaxa pe apă în sezonul cald.

Plimbările sunt gratuite și vor continua până în august, cu program zilnic adaptat sezonului. În mai, vaporașul circulă între orele 11:00-15:00 și 15:30-19:30, iar din iunie până în august programul se extinde, cursele desfășurându-se între 9:30-12:30 și 16:00-20:30.

Acces prioritar pentru locuitorii sectorului 3

Îmbarcarea se face de la debarcaderul din zona Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3, intrarea Odobești. O cursă durează aproximativ 25 de minute și poate fi efectuată dacă sunt prezenți minim 15 participanți. Fiind o modalitate de recreere susținută de Primăria Sectorului 3, locuitorii Sectorului 3 care fac dovada domiciliului au prioritate la îmbarcare. Copiii sub 14 ani pot urca la bord doar însoțiți de un adult.

Regulament simplu pentru siguranța tuturor

Pentru ca experiența să fie plăcută pentru toată lumea, există câteva reguli de bază pe care pasagerii trebuie să le respecte. La bord nu este permis fumatul și consumul de băuturi alcoolice, iar persoanele aflate în stare de ebrietate nu pot urca pe vaporaș.

De asemenea, nu este permis accesul cu animale de companie, biciclete sau trotinete. Excepția o reprezintă cărucioarele pentru persoane cu dizabilități, care sunt acceptate la bord.

Pasagerii trebuie să respecte indicațiile căpitanului pe toată durata plimbării și să nu se aplece în exteriorul vaporașului. Fotografiatul este permis și chiar încurajat, mulți bucureșteni profită de aceste plimbări pentru a face fotografii ale lacului și ale parcului din perspectivă inedită.

Activitate de tradiție în Parcul IOR

Plimbările cu vaporașul pe lacul IOR au devenit în ultimii ani o activitate populară pentru familiile cu copii și pentru bucureștenii care caută o alternativă de agrement în aer liber, fără costuri. Serviciul face parte din oferta de recreere pe care Primăria Sectorului 3 o pune la dispoziția locuitorilor Capitalei în sezonul cald. Calendarul complet cu zilele în care vaporașul circulă este afișat la punctul de îmbarcare și poate fi consultat și pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 3 și pe site-ul instituției.

