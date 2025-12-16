Rețelele de socializare au fost luate cu asalt de teorii ale conspirației după ce două angajate ale unui salon de masaj din Cluj au fost confirmate cu lepră. Internauții au început să posteze și să distribuie masiv infromații neadevărate despre contaminarea cu lepră, dar și despre faptul că spitalele ascund numărul real al pacienților care sosesc cu lepră. În acest context tensionat, autoritățile fac apel la calm și reafirmă lipsa oricărui risc pentru populație.

Cât de greu se transmite, de fapt, lepra

De la confirmarea cazurilor, medicii au tot depus eforturi pentru a-i informa corect pe oameni în ceea ce privește transmiterea bolii. Este nevoie ca o persoană sănătoasă să inhaleze secreţiile unei persoane purtătoare de boli, pentru o perioadă îndelungată. Drept dovadă, DSP a declarat că pentru niciunul dintre cei 2.000 de clienții ai salonului de masaj nu există vreun risc de a fi contractat boala. Riscul apare când oamenii petrec alături de bolnav cel puţin 20 de ore pe săptămână, timp de 90 de zile.

Dar chiar și în astfel de situații, 95% dintre oameni nu fac boala. Pe de-o parte, sistemul imunitar luptă împotriva bacteriile care provoacă afecțiunea, iar pe de altă parte, suntem protejați de vaccinul anti-TBC pe care îl facem după naştere, relatează Observator News.

Cum se dorește schimbarea legilației după cazurile confirmate de lepră

Alte 8 persoane, angajate ale salonului, s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecţioase pentru testare. Analizele nu au indicat prezența bolii, însă în cazul a două dintre femei, apropiate de diagnosticate cu lepră, s-a luat decizia internării, urmând să le fie administrat un tratament preventiv.

Cazul celor două angajate străine, confirmate cu lepră, a determinat schimbarea legislației. În prezent, o persoană extracomunitară, stabilită în România cu scopul de a munci, trebuie să declare pe proprie răspundere că nu este purtătoarea unei boli contagioase și are 90 de zile să prezinte şi documente medicale care atestă starea sa de sănătate. Însă, în decursul celor 90 de zile, îi este permis să lucreze şi să umble prin comunitate. a fost cel care a anunțat modificarea legislației.