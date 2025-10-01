B1 Inregistrari!
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit intoxicat cu ciuperci. Mama și două surori au fost internate de urgență

Tragedie în Vaslui. Un copil a murit intoxicat cu ciuperci. Mama și două surori au fost internate de urgență

Adrian Teampău
01 oct. 2025, 08:19
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit intoxicat cu ciuperci. Mama și două surori au fost internate de urgență
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Tragedie într-o comună vasluiană
  2. Cum s-a desfășurat intervenția
  3. Precizările prefectului referitoare la tragedie

Tragedie într-o localitate din județul Vaslui. Un copil în vârstă de 11 ani a murit intoxicat cu ciuperci, iar mama acestuia și două surori au fost internate de urgență la spital.

Tragedie într-o comună vasluiană

Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a murit, iar mama sa şi două fete, de 14, respectiv 16 ani, au fost transportate la spital. Acestea din urmă acuzau simptome de la nivelul aparatului digestiv, specifice intoxicației cu ciuperci.

Inițial, autoritățile au fost anunțate, prin numărul de urgență 112, să intervină pentru salvarea copilului de 11 ani. La fața locului, echipajele medicale și-au dat seama că s-a petrecut o adevărată tragedie. Nu doar băiatul pentru care s-a solicitat intervenția avea probleme, ci și restul familiei. Drept urmare s-a luat decizia ca mama și cele două surori să fie transportate la spital pentru investigații și îngrijiri.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu, a precizat că cele trei persoane care au ajuns la spitalul din Bârlad sunt stabile hemodinamic şi respirator.

„Autorităţile locale şi centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar două minore în vârstă de 14 şi 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad prezentând manifestări clinice digestive precum şi somnolenţă de peste 24 de ore”, a arătat Daniel Ungureanu, conform Agerpres.

Cum s-a desfășurat intervenția

Reprezentantul Serviciului de Ambulanță a relatat cum s-a petrecut intervenția la această tragedie din comuna Mălușteni. Potrivit spuselor sale, în prima fază a fost trimis un singur echipaj de ambulanță, conform solicitării. La fața locului, paramedicii au constatat că și celelalte persoane se confruntau cu probleme și au apelat la dispecerat pentru întăiriri.

„Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare şi a alertat dispeceratul de existenţa şi celorlalte persoane afectate. La caz au intervenit trei ambulanţe SAJ B2 din Murgeni şi Bârlad, precum şi o ambulanţă ISU C1 cu medic de la Vaslui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

Daniel Ungureanu a explicat că pe parcursul manevrelor de resuscitare, băiatul de 11 ani nu a răspuns pozitiv. Astfel, medicul a fost nevoit să declare decesul în cazul său.

„Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic. Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic şi respirator. Au fost anunţate Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai spus Daniel Ungureanu.

Precizările prefectului referitoare la tragedie

Eduard Popica, prefectul judeţului Vaslui, a dat asigurări că au fost alocate toate resursele necesare pentru salvarea victimelor. El a precizat că a fost informat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă referitor la această tragedie.

„Un băiat de 11 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul B2 solicitat, ulterior fiind trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a declarat decesul copilului. Din aceeaşi familie sunt preluate încă două fete de 14 şi 16 ani cu greţuri şi vărsături, care au fost transportate la secţia de Pediatrie a Spitalului «Elena Beldiman» Bârlad. Şi mama minorilor a fost transportată la spitalul din Bârlad şi se află la Compartimentul de Primiri Urgenţe”, a declarat prefectul Eduard Popica.

