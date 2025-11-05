B1 Inregistrari!
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 11:51
Bruxelles, 05 noiembrie 2025 – Delegația Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), compusă din reprezentanți ai companiilor românești importante, a participat astăzi la o întâlnire de lucru cu dl Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, la Bruxelles.

Întâlnirea face parte din programul delegației României pentru participarea la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor – EPE 2025, eveniment organizat de EUROCHAMBRES în parteneriat cu camerele de comerț europene și Parlamentul European.

Scopul întrevederii a fost consolidarea dialogului între CCIR, mediul de afaceri românesc și instituțiile europene. Principalele subiecte abordate au vizat: tranziția verde și economia circulară, deficitul de forță de muncă și formarea profesională, sprijinul pentru exporturi și competitivitatea europeană, stimularea inovației industriale, precum și măsurile de adaptare la schimbările climatice.

În mesajul transmis de către delegația CCIR din partea președintelui organizației, dl Mihai Daraban, a fost subliniat faptul că prin aceste acțiuni „CCIR demonstrează angajamentul de a construi punți solide între mediul de afaceri românesc și instituțiile europene. Dialogul direct cu europarlamentarii români este esențial pentru ca vocile antreprenorilor noștri să ajungă acolo unde se iau deciziile care ne afectează economia. Companiile românești au nevoie de sprijin concret pentru a deveni mai competitive pe piața europeană, iar aceste întâlniri sunt un pas important în această direcție.”

