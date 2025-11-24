B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral

CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral

B1.ro
24 nov. 2025, 18:18
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a organizat, în data de 24 noiembrie a.c., Forumul de Afaceri România-Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului de Sporire a Competențelor managerilor „Republica Moldova-România”, aflat la a treia ediție, iar delegația de afaceri moldovenească a fost compusă din aproximativ 20 de antreprenori din sectoarele agricultură, industria alimentară, viticultură, producția de mobilier și servicii de consultanță.

„Din punct de vedere economic, relația României cu Republica Moldova este una strategică, iar evoluția schimburilor comerciale certifică acest lucru. Schimburile comerciale s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024, iar cifrele pentru luna iulie 2025 sunt încurajatoare. Volumul schimburilor de servicii a urmat de asemenea o tendință ascendentă, ajungând la aproape 500 de milioane de euro în 2023, cu evoluții pozitive atât pe segmentul exportului, cât și al importurilor. Un indicator relevant al aprofundării relațiilor bilaterale îl constituie prezența tot mai semnificativă a investitorilor moldoveni în România. Potrivit datelor oficiale, în luna septembrie 2025, în România activau 8.070 de companii cu capital moldovenesc, acestea deținând un capital social subscris de 100,34 milioane de euro”, a declarat Cătălin Dan, directorul pentru relații externe din cadrul CCIR.

Natalia Calenic, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a subliniat importanța pieței românești pentru antreprenorii moldoveni: „România este principală piață de desfacere pentru produsele noastre. România este în top din țările Uniunii Europene pentru produsele noastre autohtone și vreau să cred că aceasta se datorează inclusiv eforturilor noastre, a Camerelor de Comerț și Industrie din ambele țări. De-a lungul anilor, noi am organizat multiple evenimente și forumuri de afaceri și expoziții care facilitează cooperarea între agenții economici din ambele țări. Consumatorii din România preferă produsele noastre autohtone din Moldova și după fiecare expoziție avem rezultate frumoase. Avem contracte semnate, parteneriate, avem magazine deschise cu produsele noastre în orașele din România”.

Tags:
Citește și...
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Eveniment
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Eveniment
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Eveniment
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Eveniment
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Eveniment
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Eveniment
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Eveniment
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Eveniment
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Catalin Drula
Ultima oră
19:38 - Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
19:21 - Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
19:19 - Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
18:43 - Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
18:42 - Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
18:39 - Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
18:38 - Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB – Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)
18:35 - A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
18:20 - Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
18:12 - Bloc de 12 etaje lângă morminte, în Cimitirul Bellu? Drulă a prezentat cele mai bizare construcții cărora li s-a dat autorizație în sectoarele din București. Candidatul USR acuză „orori urbanistice” (VIDEO)