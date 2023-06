Ce apare nou pe Netflix în iunie. Episoade noi din „Manifest”, sezonul 3 din „The Witcher” și sezonul 6 din „Black Mirror”

noi de succes vor

„Extraction 2” va apărea în 16 iunie și vine în continuarea filmului Netflix EXTRACTION. Rake se întoarce în rolul mercenarului australian care operează pe piața neagră. Acum, îl așteaptă o misiune periculoasă, cea de salvare a familiei supusă abuzurilor unui gangster din Georgia, conform Spotmedia.

Seriale

„The Witcher” lansează al treilea sezon, volum I, din 29 iunie. Regii, elfii și demonii Continentului vor să o captureze pe Ciri, iar Geralt își va proteja familia proaspăt reunită.

„Black Mirror” revine cu sezonul 6, care este cel mai imprevizibil, cel mai neașteptat și cel mai greu de încadrat într-o singură categorie.

„Manifest” își continuă sezonul 4, partea 2, din 2 iunie. Pentru că data morții se apropie, pasagerii zborului 828 vor să își ducă la sfârșit chemările.

„Love is blind” vine cu sezonul 3, din 7 iunie, iar Camila Queiroz şi Klebber Toledo ghidează o nouă serie de celibatari brazilieni aflaţi în căutarea iubirii adevărate.

„Never have I ever” aduce sezonul 4, din 8 iunie. Este ultimul an de liceu, iar printre crize de identitate, dileme, povești de iubire, se pune problema dacă Devi și gașca ei vor putea face față viitorului.

Filme

„A Beautiful Life” apare pe 1 iunie. Un tânăr pescar cu un talent pentru muzică trebuie să decidă dacă este pregătit pentru faimă și dragoste.

”You Do You” va fi disponibil din 9 iunie. Merve este în pericol de a fi evacuată și va face o combinație ciudată cu șeful ei.

„Rich în love 2” apare pe 2 iunie. Paula pleacă în Rio de Janeiro pentru a relua voluntariatul medical în jungla Amazonului, dar Teto pune la cale un plan prin care să o urmeze.