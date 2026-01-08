B1 Inregistrari!
Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă

Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă

08 ian. 2026, 19:41
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum au resimțit românii reîntoarcerea la muncă
  2. Care sunt simptomele care indică „depresia post Sărbători”
  3. Ce declanșează „depresia post Sărbători”

După sărbătorile de iarnă, majoritatea românilor s-au întors la muncă astăzi, joi. Zilele libere naționale au dus la cumularea responsabilitățile și îndatoririlor, astfel că mulți nu au avut timp să se acomodeze cu întoarcerea la serviciu șu au trebuit să înceapă în forță. Stresul, termele limită, dorința de a ne ține de rezoluțiile stabile în noul an, toate apasă greu pe umerii angajaților și pot duce la ceea ce se numește „depresia post Sărbători”.

Cum au resimțit românii reîntoarcerea la muncă

Unii mărturisesc că se simt copleșiți și chiar încearcă stări depresive, apatice, la întoarcerea din concediu. Nu e greu de observat această stare, aproape generală, la oamenii din jur. Nu doar că sunt mai lenți la rezolvarea îndatoririlor, dar mulți nu reușesc să ascundă ce simt și afișează o mină tristă, poate chiar abătută.

„Anxietate după ce am petrecut, se pare că nu numai la mine, dar parcă toată lumea e mai tristă. Aşa o simt şi se vede pe feţele oamenilor că-s mai trişt ca altădată”, a spus o femeie, pentru Observator News.

„A fost puţin greu, pentru că urmează şi sesiunea. Sunt student, primele trei, patru zile, până mi-am intrat în ritm, îmi tot trecea prin cap ce-am făcut de Crăciun, ce-am făcut de Revelion”, a spus un student.

Datele arată că 10% dintre români se confruntă cu depresia deși, probabil, numărul este mult mai mare în realitate. Aceată lipsă de acuratețe este cauzată de reticența oamenilor de a-și mărturisi simptomele și, bineînțeles, de a consulta un specialist.

Care sunt simptomele care indică „depresia post Sărbători”

Cei care se confruntă cu „depresia post Sărbători” pot avea dificultăți de concentrare, stări de neliniște și o dispoziție generală scăzută, la întoarcerea din concediu. Psihologii recomandă, totuși, să nu intrăm în panică, dar, dacă acest disconfort psihic și emoțional persistă mai mult de două săptămâni, ar trebui să consultăm un specialist.

„Este o stare în mare parte normală, care n-ar trebui să ne alarmeze. Dacă aceste stări neplăcute persistă mai mult de 2 săptămâni, atunci este foarte important să discutăm cu un specialist, preferabil cu un psiholog”, a informat Viorel Stănescu, psiholog.

Ce declanșează „depresia post Sărbători”

Nu doar reîntoarcea bruscă la stres și responsabilități contribuie la apariția depresiei de după sărbători, ci și obiectivele, uneori nerealiste, pe care ni le-am setat la început de an și pe care ne chinuim să le atingem. De asemenea, comparațiile cu cei din jur nu ajută la îmbunătățirea stării de spirit.

„Cel mai simplu mod de a face aceste obiective realizabile, este să le împărţim în paşi mici, acţionabili şi să fim realişti în legătură cu timpul necesar, cu resursele necesare şi cu starea în care ne aflăm în acel moment. Repet, ianuarie este o lună de reglaj, de tranziţie, nu o lună de performanţă”, a mai spus psihologul.

