Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris. Președintele a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar, iar pe drum a preluat modelul lui Donald Trump de a sta de vorbă cu jurnaliștii.

Dan a spus că situația economică a țării nu permite achiziționarea unei aeronave prezidențiale, așa că, pentru deplasările mai lungi, că Administraţia Prezidenţială va închiria un avion.

Și, dat fiind că sărbătorile de iarnă se apropie de final, acesta a fost întrebat cum a petrecut, informează

Nicușor Dan a declarat că de Crăciun a mers cu colindul alături de copii, iar Moş Crăciun i-a adus „mănuşi şi şosete”. În noaptea de Revelion, a petrecut până la 3 dimineaţa: „Asta îmi perturbă somnul şi acum. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”.