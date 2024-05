Ce fructe și legume sunt asociate cu reducerea riscului de demență. Ce au descoeprit specialiștii

Anumite alimente, în special , pot reduce riscul de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. Această concluzie provine dintr-o meta-analiză realizată de cercetători de la Universitatea Harvard și de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang din China, care a implicat peste 10.000 de participanți din China și SUA.

Cum a fost realizată cercetarea

În parteneriat cu experții în sănătate publică de la Universitatea Harvard, cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang din China au efectuat o meta-analiză ce va fi publicată în numărul din iunie 2024 al revistei The Journal of Nutrition, Health, and Aging. Această analiză a combinat datele a două studii extinse, care au investigat dietele și funcția cognitivă a peste 10.000 de participanți cu vârsta de 55 de ani și peste, din China și SUA.

Datele colectate au inclus informații despre consumul zilnic mediu al participanților din diverse categorii de alimente, inclusiv fructe și legume, și au fost clasificate în subcategorii, cum ar fi legumele cu frunze verzi și fructele de pădure. Pe parcursul a cinci ani, acești participanți au fost supuși unor evaluări periodice pentru a măsura funcția lor cognitivă și ritmul de declin cognitiv, potrivit

În general, rezultatele au arătat că participanții care au consumat cele mai multe în fiecare zi au obținut cele mai bune scoruri la testele de funcție cognitivă și au reușit să-și mențină aceste performanțe în timp. Aceste constatări sugerează că atât fructele, cât și legumele conțin elemente nutritive cu potențial protector, care pot încetini declinul cognitiv.

Care sunt categoriile de legume pe care le recomandă specialiștii

Cercetătorii au observat că unele categorii de legume sunt mai avantajoase decât altele. „Descoperirile noastre susțin rolurile potențial benefice ale unor alimente, în special legumele crucifere, legumele cu frunze verzi și legumele roșii și legumele galbene, în menținerea funcției cognitive și încetinirea declinului cognitiv la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici.”

Ei au identificat mai multe motive pentru acest impact semnificativ al acestor legume. Aceste alimente sunt bogate în nutrienți antiinflamatori și antioxidanți, precum flavonoidele și diverse vitamine. De asemenea, ele contribuie la îmbunătățirea sistemului digestiv, care a fost asociat cu îmbunătățirea sau protejarea funcției cognitive.

În ceea ce privește fructele, deși unele nu au arătat un efect protector atât de pronunțat, fructele de pădure și merele sunt două exemple despre care experții au menționat anterior că furnizează polifenoli și antioxidanți.