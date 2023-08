Ce pățit un bucureștean după ce trimis un SMS către STB: „Am trimis poza către soția mea” / Reacția controlorilor a fost una total neașteptată

Un locuitor din București a împărtășit o întâmplare pe un grup de (Societatea de Transport București). Povestea a luat startul odată ce a expediat un SMS către soția sa. În timp ce el se afla confortabil acasă, ea călătorea cu autobuzul numărul 783.

Femeia a fost amendată în ciuda SMS-ului valabil

Odată ce controlorii au pășit în interiorul autobuzului, au ales să aplice o amendă asupra soției bărbatului bucureștean, în ciuda faptului că partenerul acesteia achitase deja contravaloarea călătoriei prin intermediul unui mesaj SMS. Confruntându-se brusc cu această situație cu totul neașteptată, bărbatul a hotărât să caute sprijinul comunității online, în speranța de a identifica posibilități de a contesta această decizie.

„Azi dimineață, 18.08.2023, am făcut bilet de autobuz prin SMS la 7458. Am făcut screenshot și am trimis poza către soția mea. Ea nu știe cum se face cu biletul prin SMS. În autobuzul 783, au urcat controlorii și soția mea le-a arătat poza pe care i-am trimis-o, cu codul de validare valabil. Controlorii i-au dat o amendă pentru că poza nu e valabilă. Întrebarea mea este: putem face contestație? Pentru că acel cod trebuie verificat, din ce știu eu”, a scris bărbatul, potrivit .

Politica rigidă a STB privind plățile și utilizarea codurilor de transport

Răspunsurile au fost prompte. Se pare că nu permit ca altcineva să trimită un mesaj pentru a-ți plăti călătoria.

„Nu, se consideră că acel cod e folosit de două persoane în același timp. Codul e valabil doar personal”, „Un cod este valabil doar pentru o persoană care se află în transportul respectiv, la momentul controlului”, sunt doar câteva dintre comentarii.