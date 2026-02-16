B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică

Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 14:22
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Fondul de urgență, prima linie de apărare
  2. Fondul de siguranță, protecție în cazul pierderii veniturilor
  3. Economisirea, un obicei esențial

Într-un climat economic marcat de inflație, scumpiri și incertitudini privind veniturile, specialiștii atrag atenția că stabilitatea financiară personală trebuie să devină o prioritate. Recesiunea tehnică și presiunea asupra bugetelor familiale transformă economisirea dintr-un obiectiv opțional într-o necesitate.

Tot mai mulți experți în educație financiară subliniază că lipsa rezervelor poate amplifica rapid problemele în perioade dificile. Soluția nu este complicată, dar necesită disciplină: construirea unor fonduri dedicate pentru situații neprevăzute. Două instrumente sunt considerate esențiale: fondul de urgență și fondul de siguranță.

Fondul de urgență, prima linie de apărare

Primul pas recomandat este constituirea unui fond de urgență. Acesta reprezintă o sumă de bani disponibilă imediat pentru cheltuieli neprevăzute, precum reparații urgente în locuință, probleme medicale sau alte situații care necesită intervenție rapidă, scrie Click.

Specialiștii explică faptul că acest fond previne apelarea la credite rapide sau împrumuturi cu dobânzi ridicate. Suma poate începe de la aproximativ 1.000 de lei și poate fi completată treptat. Important este ca banii să fie ușor accesibili, într-un cont separat sau într-o formă lichidă.

Potrivit Autoritatea de Supraveghere Financiară, lipsa economiilor reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru stabilitatea financiară a populației, mai ales într-un context de volatilitate economică. Instituția recomandă economisirea constantă, chiar și în sume mici, deoarece regularitatea este mai importantă decât valoarea inițială depusă.

Fondul de siguranță, protecție în cazul pierderii veniturilor

Dincolo de urgențele punctuale, experții recomandă și construirea unui fond de siguranță. Acesta este destinat situațiilor grave, cum ar fi pierderea locului de muncă sau reducerea semnificativă a veniturilor.

Regula generală este ca fondul să acopere cheltuielile esențiale pentru o perioadă de trei până la șase luni. De exemplu, pentru cheltuieli lunare de 4.500 de lei, rezerva ar trebui să ajungă la minimum 13.500 de lei pentru trei luni de protecție.

Reprezentanții Banca Națională a României subliniază că economisirea regulată crește reziliența financiară a gospodăriilor. Specialiștii recomandă păstrarea acestor sume în depozite bancare sau titluri de stat pe termen scurt, unde riscul este redus, iar accesul la bani rămâne relativ rapid.

Economisirea, un obicei esențial

O metodă eficientă este automatizarea economisirii, transferul unei sume fixe într-un cont de economii imediat după încasarea salariului. Astfel, economiile devin o prioritate, nu o opțiune lăsată la finalul lunii.

Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, aceste rezerve nu reprezintă doar bani puși deoparte, ci o formă reală de protecție. Ele reduc stresul financiar și oferă timp și flexibilitate pentru a gestiona situațiile dificile fără presiune suplimentară.

Tags:
Citește și...
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Eveniment
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Eveniment
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Eveniment
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Eveniment
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Eveniment
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Eveniment
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Eveniment
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Eveniment
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Ultima oră
16:30 - Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:57 - Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:35 - Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați