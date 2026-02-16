Într-un climat economic marcat de inflație, scumpiri și incertitudini privind veniturile, specialiștii atrag atenția că stabilitatea financiară personală trebuie să devină o prioritate. și presiunea asupra bugetelor familiale transformă economisirea dintr-un obiectiv opțional într-o necesitate.

Tot mai mulți experți în educație financiară subliniază că lipsa rezervelor poate amplifica rapid problemele în perioade dificile. Soluția nu este complicată, dar necesită disciplină: construirea unor fonduri dedicate pentru situații neprevăzute. Două instrumente sunt considerate esențiale: fondul de urgență și fondul de siguranță.

Fondul de urgență, prima linie de apărare

Primul pas recomandat este constituirea unui fond de urgență. Acesta reprezintă o sumă de bani disponibilă imediat pentru cheltuieli neprevăzute, precum reparații urgente în locuință, probleme medicale sau alte situații care necesită intervenție rapidă, scrie Click.

Specialiștii explică faptul că acest fond previne apelarea la credite rapide sau împrumuturi cu dobânzi ridicate. Suma poate începe de la aproximativ 1.000 de lei și poate fi completată treptat. Important este ca banii să fie ușor accesibili, într-un cont separat sau într-o formă lichidă.

Potrivit Autoritatea de Supraveghere Financiară, lipsa economiilor reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru stabilitatea financiară a populației, mai ales într-un context de volatilitate economică. Instituția recomandă economisirea constantă, chiar și în sume mici, deoarece regularitatea este mai importantă decât valoarea inițială depusă.

Fondul de siguranță, protecție în cazul pierderii veniturilor

Dincolo de urgențele punctuale, experții recomandă și construirea unui fond de siguranță. Acesta este destinat situațiilor grave, cum ar fi pierderea locului de muncă sau reducerea semnificativă a veniturilor.

Regula generală este ca fondul să acopere cheltuielile esențiale pentru o perioadă de trei până la șase luni. De exemplu, pentru cheltuieli lunare de 4.500 de lei, rezerva ar trebui să ajungă la minimum 13.500 de lei pentru trei luni de protecție.

Reprezentanții Banca Națională a României subliniază că economisirea regulată crește reziliența financiară a gospodăriilor. Specialiștii recomandă păstrarea acestor sume în depozite bancare sau titluri de stat pe termen scurt, unde riscul este redus, iar accesul la bani rămâne relativ rapid.

Economisirea, un obicei esențial

O metodă eficientă este automatizarea economisirii, transferul unei sume fixe într-un cont de economii imediat după încasarea salariului. Astfel, economiile devin o prioritate, nu o opțiune lăsată la finalul lunii.

Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, aceste rezerve nu reprezintă doar bani puși deoparte, ci o formă reală de protecție. Ele reduc stresul financiar și oferă timp și flexibilitate pentru a gestiona situațiile dificile fără presiune suplimentară.