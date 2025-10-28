De-a lungul deceniilor, numeroși conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase.

Ce țări caută forță de muncă

Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte de muncă, în mai multe țări europene. Printre cele care caută lucrători sunt Germania, Austria, Norvegia, Franța, Croația, , Finlanda, Danemarca, Estonia, Irlanda, Italia, dar și altele.

Multe dintre ofertele de muncă sunt pentru o perioadă determinată, întrucât corespund unui sector sezonier. De exemplu, în această perioadă, multe țări caută lucrători pentru stațiuni montane. De asemenea, la mare căutare sunt și persoane responsabile de activități precum schi sau snowboarding, relatează .

Cât pot câștiga românii ca angajați într-o stațiune de schi

Una dintre oferte vine din Austria, din stațiunile de schi din Carintia și Stiria. Aici se caută persoane care să ocupe posturi de ospătari. Conform descrierii jobului, angajați vor fi responsabili de servirea clienților la masă, în special, servirea de băuturi.

Competențele necesare sunt: ​​„Abilități excelente de comunicare și o atitudine persuasivă și pozitivă, mentalitate practică, lucru în echipă și cunoștințe de limba engleză la nivel B1 sau germană la nivel A2.

Acesta este un post cu normă întreagă, cu program flexibil (în conformitate cu contractul colectiv de muncă), cu o săptămână de lucru de 5 până la 6 zile”, se arată în anunț.

Pentru postul de manager de bar, într-o stațiune din Austria, salariul brut este de 27.300 de euro pe an. Însă, în funcție de calificări și experiență profesională, un angajat poate beneficia de bonusuri salariale sau poate fi plătit suplimentar.

Ce avantaje pot avea românii dacă se angajează într-o stațiune de schi

Printre avantajele pe care le au angajații din majoritatea hotelurilor din Carinthia se numără și cazarea și mesele gratuite.

„Multe hoteluri oferă camere single cu duș, toaletă, televizor mare, TV prin cablu și WiFi”, se mai precizează în anunț.

Există însă și unități de cazare care oferă angajaților reduceri pentru sporturile de iarnă, acces la centre de fitness și wellness.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 15 noiembrie.