B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux

Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux

B1.ro
28 oct. 2025, 20:16
Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Ce țări caută forță de muncă
  2. Cât pot câștiga românii ca angajați într-o stațiune de schi
  3. Ce avantaje pot avea românii dacă se angajează într-o stațiune de schi

De-a lungul deceniilor, numeroși conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase.

Ce țări caută forță de muncă

Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte de muncă, în mai multe țări europene. Printre cele care caută lucrători sunt Germania, Austria, Norvegia, Franța, Croația, Belgia, Finlanda, Danemarca, Estonia, Irlanda, Italia, dar și altele.

Multe dintre ofertele de muncă sunt pentru o perioadă determinată, întrucât corespund unui sector sezonier. De exemplu, în această perioadă, multe țări caută lucrători pentru stațiuni montane. De asemenea, la mare căutare sunt și persoane responsabile de activități precum schi sau snowboarding, relatează as.com.

Cât pot câștiga românii ca angajați într-o stațiune de schi

Una dintre oferte vine din Austria, din stațiunile de schi din Carintia și Stiria. Aici se caută persoane care să ocupe posturi de ospătari. Conform descrierii jobului, angajați vor fi responsabili de servirea clienților la masă, în special, servirea de băuturi.

Competențele necesare sunt: ​​„Abilități excelente de comunicare și o atitudine persuasivă și pozitivă, mentalitate practică, lucru în echipă și cunoștințe de limba engleză la nivel B1 sau germană la nivel A2.

Acesta este un post cu normă întreagă, cu program flexibil (în conformitate cu contractul colectiv de muncă), cu o săptămână de lucru de 5 până la 6 zile”, se arată în anunț.

Pentru postul de manager de bar, într-o stațiune din Austria, salariul brut este de 27.300 de euro pe an. Însă, în funcție de calificări și experiență profesională, un angajat poate beneficia de bonusuri salariale sau poate fi plătit suplimentar.

Ce avantaje pot avea românii dacă se angajează într-o stațiune de schi

Printre avantajele pe care le au angajații din majoritatea hotelurilor din Carinthia se numără și cazarea și mesele gratuite.

„Multe hoteluri oferă camere single cu duș, toaletă, televizor mare, TV prin cablu și WiFi”, se mai precizează în anunț.

Există însă și unități de cazare care oferă angajaților reduceri pentru sporturile de iarnă, acces la centre de fitness și wellness.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 15 noiembrie.

Tags:
Citește și...
Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
Eveniment
Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
Eveniment
Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Eveniment
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
Eveniment
Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
Eveniment
Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
Eveniment
„Cum să mori la 37 de ani?”. Ce spun colegii doctoriței Ștefania Szabo, găsită decedată în camera de gardă
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Eveniment
De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Eveniment
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Eveniment
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Eveniment
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Ultima oră
21:14 - Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
21:08 - Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
21:01 - Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
20:57 - Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
20:52 - Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
20:47 - Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
20:18 - Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat
20:11 - Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
19:56 - DIICOT a oprit o rețea care aducea canabis prin curierat. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții (GALERIE FOTO)
19:40 - Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Premierul israelian a ordonat noi lovituri în Gaza