Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor „Popăuți” din Botoșani a anunțat, recent, o oportunitate de angajare pentru postul de îngrijitor de animale. Această poziție vine cu multiple avantaje, inclusiv cazare gratuită și sporuri suplimentare, atrăgând atenția celor interesați de o carieră în domeniul zootehnic.

Ce salariu se oferă pentru un îngrijitor de animale

Poziția de îngrijitor de animale la Popăuți este una cu un rol esențial în cadrul stațiunii de cercetare. Candidații selectați vor beneficia de cazare gratuită, un aspect deosebit de atractiv pentru mulți lucrători. De asemenea, transportul este asigurat, facilitând astfel accesul la locul de muncă.

Salariul oferit variază între 2.574 și 3.000 lei net, în funcție de vechime și experiența acumulată în domeniu. Aceasta se aliniază cu tendințele actuale de pe piața muncii, asigurând un venit stabil și competitiv.

Ce beneficii mai are angajatul

Publicația a detaliat componentele suplimentare ale salariului, care includ o indemnizație de hrană de 347 lei brut și un spor de toxicitate de 300 lei lunar. Aceste beneficii suplimentare sunt menite să compenseze natura specifică și, uneori, riscantă a muncii în domeniul zootehnic.

Aceste măsuri compensatorii reflectă angajamentul stațiunii Popăuți de a oferi condiții de muncă optime și atractive pentru angajații săi, crescând astfel stabilitatea și satisfacția la locul de muncă.

Statisticile ocupării forței de muncă

Potrivit AJOFM , în perioada ianuarie–noiembrie 2025, au fost angajate 2.921 de persoane. Aceste date sunt distribuite pe categorii de vârstă, gen, rezidență și nivel de studii, evidențiind diversitatea și complexitatea pieței muncii din regiune, potrivit Observator.

Din totalul persoanelor angajate, 753 sunt considerate greu și foarte greu ocupabile, iar 1.003 sunt tineri NEETs, ceea ce sugerează provocările semnificative cu care se confruntă anumite segmente ale populației în găsirea unui loc de muncă stabil.

Oportunitatea oferită de Stațiunea Popăuți este una atractivă și binevenită în contextul economic actual, oferind nu doar un salariu competitiv, ci și multiple beneficii care contribuie la o calitate superioară a vieții pentru angajați.