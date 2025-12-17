Comisia pentru buget a Bundestagului, parlamentul german, a autorizat achiziții de echipament militar și armament în valoare de 50 miliarde de euro. Decizia vine în concordanță cu eforturile de modernizare masivă a forțelor militare
Bundestagul a propus suplimentarea sumelor destinate achizițiilor militare cu încă 50 de miliarde de euro. Comisia pentru buget a avizat aceste cheltuieli, pentru înarmare, parte a programului de dezvoltare militară. Germania a luat decizia să aloce mai multe fonduri pentru reînarmare în contextul amenințărilor tot mai crescute din partea Rusiei.
Pachetul de achiziții, cel mai amplu de până acum, include alocări de fonduri pentru uniforme, drone, tancuri, sisteme de apărare antiaeriană și sateliți, conform dpa.
„Suntem serioşi când spunem că echipăm Bundeswehr (armata germană) pentru a fi puternică şi rezilientă cât mai rapid posibil. Şi suntem serioşi când spunem în mod repetat publicului şi aliaţilor noştri că se asumăm responsabilităţi şi se poate conta pe noi”, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius.
Potrivit unor membri care au luat parte la lucrările din comisia pentru buget, pachetul de înzestrare a forțelor militare include:
Potrivit Ministerului Apărării, anul acesta au fost aprobate în total 103 propuneri de achiziţii de echipament și armament destinat armatei. Germania a lansat mai multe proiecte de reînarmare, de importanță majoră. Acestea sunt estimate la o valoare totală de 82,98 miliarde de euro.
De altfel, în ultimii trei ani, după izbucnirea războiului din Ucraina, Germania a investit în dotarea armatei în jur de 188,4 miliarde de euro.