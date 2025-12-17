Comisia pentru buget a , parlamentul german, a autorizat achiziții de echipament militar și în valoare de 50 miliarde de euro. Decizia vine în concordanță cu eforturile de modernizare masivă a forțelor militare

Comisia pentru buget aprobă mai mulți bani pentru Armată

Bundestagul a propus suplimentarea sumelor destinate achizițiilor militare cu încă 50 de miliarde de euro. Comisia pentru buget a avizat aceste , pentru înarmare, parte a programului de dezvoltare militară. Germania a luat decizia să aloce mai multe fonduri pentru reînarmare în contextul amenințărilor tot mai crescute din partea Rusiei.

Pachetul de achiziții, cel mai amplu de până acum, include alocări de fonduri pentru uniforme, drone, tancuri, sisteme de apărare antiaeriană și sateliți, conform dpa.

„Suntem serioşi când spunem că echipăm Bundeswehr (armata germană) pentru a fi puternică şi rezilientă cât mai rapid posibil. Şi suntem serioşi când spunem în mod repetat publicului şi aliaţilor noştri că se asumăm responsabilităţi şi se poate conta pe noi”, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius.

Cum vor fi cheltuite fondurile

Potrivit unor membri care au luat parte la lucrările din comisia pentru buget, pachetul de înzestrare a include:

circa 21 miliarde de euro pentru uniforme militare şi echipament personal pentru până la 460.000 de soldaţi şi 80.00 de angajaţi civili;

4,2 miliarde pentru 200 de vehicule blindate de luptă Puma, inclusiv sisteme de simulare pentru antrenament;

circa 1,5 miliarde pentru opt drone MQ-9B SeaGuardian pentru detectarea submarinelor, prin Agenţia de achiziţii şi sprijin a NATO;

aproximativ 1,55 miliarde pentru extinderea sistemului Patriot de apărare antiaeriană;

circa 1,76 miliarde pentru un sistem de supraveghere prin satelit cunoscut ca SPOCK, în sprijinul unei brigăzi de tancuri germane desfăşurate în Lituania;

circa 1,3 miliarde pentru sisteme terestre de apărare antiaeriană Iris-T cu rază scurtă, folosind rachete ghidate;

în jur de 450 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de rachete Taurus.

Comisia pentru buget a avizat și alte achiziții

Potrivit Ministerului Apărării, anul acesta au fost aprobate în total 103 propuneri de achiziţii de echipament și armament destinat armatei. Germania a lansat mai multe proiecte de reînarmare, de importanță majoră. Acestea sunt estimate la o valoare totală de 82,98 miliarde de euro.

De altfel, în ultimii trei ani, după izbucnirea războiului din Ucraina, Germania a investit în dotarea armatei în jur de 188,4 miliarde de euro.