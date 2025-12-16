Un bărbat din județul Botoșani se află într-o situație incredibilă. Din cauza unor erori repetate în actele de stare civilă, a ajuns să nu mai aibă o identitate clară recunoscută de stat. Cu un nume greșit trecut în documente, fără certificat de naștere valid și fără buletin, viața lui a fost, practic, blocată.

Cum a ajuns un bărbat din județul Botoșani să rămână fără identitate

Totul a început în vara anului 2024, când a expirat. Încercarea de a o reînnoi s-a lovit, însă, de o problemă majoră. Pierduse certificatul de naștere și a cerut un duplicat de la Primăria Todireni.

Un bărbat din județul Botoșani a rămas fără act de identitate. Ce erori au apărut în documentele oficiale

La eliberarea noului certificat de naștere, bărbatul a constatat că numele său fusese scris greșit.

„Am constatat când mi-au eliberat că mi-au trecut în numele de familie alte litere. În loc de Ursăchianu mi-au trecut Ursecheanu”, a declarat Ursăchianu Radu-Petru, potrivit .

A cerut rectificarea documentului, însă, situația s-a complicat și mai mult. Certificatul emis ulterior conținea din nou un alt nume, diferit de cel corect. Refuzând să accepte documentul, bărbatul s-a trezit cu toate certificatele anulate de autoritățile locale.

De ce a ajuns cazul în instanță

În lipsa unei soluții administrative, Ursăchianu Radu-Petru a decis să se adreseze instanței.

„Le-am spus că nu pot accepta al treilea certificat cu alt nume. Ei au dat o dispoziție de anulare a certificatelor pe care le am și am făcut proces: unul ordonanță președențială și unul pe fond, ca instanța să anuleze dispoziția pe care au dat-o ei, anume că mi-au anulat și certificatul de naștere, inclusiv ăla de când m-am născut”, a explicat bărbatul.

Judecătorii au decis ca actul de identitate provizoriu să fie prelungit până la soluționarea definitivă a dosarului. Cu toate acestea, primăria a emis o nouă carte de identitate, cu alte date și un alt nume.

„Astăzi am fost chemat să îmi dea altă carte de identitate, cu alt nume, cu altă serie, alt număr. Nu consider că e ceva normal să îmi schimbe numele, cu ceilalți frați cum facem? Nu e probleme doar de o persoană, noi suntem 8 frați. Instanța îi obligă și pe ei? Moral, așa ar trebui”, a mai spus bărbatul.

Cum se apără autoritățile locale

Reprezentanții Primăriei Todireni susțin că problema ar avea rădăcini vechi în registrele de stare civilă și că nu poate fi rezolvată administrativ.

„Noi, din practică, știm confuzia, act de naștere și certificat. Și s-a rectificat actul de naștere. El vrea la Ursăchianu, dar el este Ursecheanu. Noi nu rectificăm documentele așa cum vrem noi, se fac verificări”, au transmis reprezentanții primăriei.

Viceprimarul nu a dorit să răspundă întrebărilor presei.

Până la o decizie definitivă a instanței, bărbatul nu poate părăsi țara, nu poate accesa credite bancare și nu își poate dovedi identitatea în mod legal. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru ianuarie 2026.