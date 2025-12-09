Matcha, băutura verde vibrantă și plină de antioxidanți, a câștigat rapid popularitate în rândul celor preocupați de sănătatea lor. Cu toate acestea, un nou fenomen îngrijorător a început să apară. Tot mai multe femei susțin că matcha ar putea contribui la căderea părului.

Ce este Matcha

Matcha este un tip de ceai verde sub formă de pulbere, originar din , cunoscut pentru concentrația sa ridicată de antioxidanți. Frunzele de ceai sunt cultivate la umbră și măcinate fin, rezultând o pudră verde intensă folosită atât în băuturi, cât și în diverse preparate culinare. Acest ceai a fost popularizat datorită beneficiilor sale pentru sănătate, promițând un metabolism accelerat, o concentrare mai bună și un sistem imunitar întărit. Cu toate acestea, efectele adverse sunt rareori discutate.

Ce beneficii și riscuri există

Consumul de matcha este adesea lăudat pentru aportul său de catechine, care sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante. Acestea pot ajuta la prevenirea unor boli cronice și la îmbunătățirea sănătății generale.

Cu toate acestea, există și riscuri potențiale asociate cu consumul excesiv de matcha. Printre acestea se numără probleme digestive, insomnie și, mai recent, suspiciuni legate de căderea părului. Este esențial ca utilizatorii să fie conștienți și să consume matcha cu moderație.

„Dacă observi că începe să-ți cadă părul după ce bei mai multă matcha, e posibil să nu fie de vină ceaiul în sine, ci taninurile din el”, a precizat nutriționista Stephanie Schiff, potrivit .

Taninurile, acele substanțe pe care le găsești și în vinul roșu, au tendința de a se lega de fier, corpul începe să-l absoarbă mai greu, iar lipsa de fier duce la căderea părului.

Matcha are și cofeină în plus față de alte ceaiuri verzi, până la 80 mg per porție. Trebuie să știți că un consum de cofeină în exces poate crește nivelul hormonilor de stres, ceea ce duce la căderea temporară a firelor capilare.

„Nu există o doză dovedită că ar provoacă probleme, dar 1–2 porții pe zi sunt, în general, sigure pentru majoritatea oamenilor”, a mai spus nutriționista Amy Shapiro.

Studiile științifice despre matcha și căderea părului

Până în prezent, nu există dovezi științifice concrete care să coreleze consumul de matcha cu căderea părului. Cu toate acestea, studiile continuă să exploreze efectele secundare ale consumului de ceai verde și a compușilor săi activi asupra sănătății umane. Un studiu publicat în Journal of Clinical Nutrition a concluzionat că antioxidanții din ceaiul verde pot avea efecte benefice asupra sănătății pielii și părului, dar nu a găsit nicio legătură directă cu căderea părului.

Experiențele utilizatorilor care au consumat Matcha

Pe diverse forumuri și rețele sociale, mai multe femei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă legătură între consumul de matcha și căderea excesivă a părului. Aceste relatări sunt variate și nu generalizabile, dar sugerează o necesitate pentru investigații suplimentare. „Am observat o creștere a căderii părului după ce am început să consum matcha zilnic,” spune Ana, o utilizatoare de pe un forum de sănătate.

Experiențele subiective ale utilizatorilor pot oferi indicii valoroase pentru cercetători, dar nu trebuie luate ca fapte absolute fără o confirmare științifică. „Este important să nu tragem concluzii pripite și să așteptăm dovezi științifice solide,” subliniază un doctor străin.

În timp ce matcha continuă să fie un supliment popular pentru sănătate, este esențial ca utilizatorii să fie informați despre toate aspectele consumului său. În lipsa unor dovezi clare, moderația și vigilența sunt cele mai bune abordări. Până la noi descoperiri, cei care consumă matcha ar trebui să monitorizeze cu atenție orice schimbări în starea lor de sănătate și să consulte un specialist în cazul apariției unor simptome neobișnuite.