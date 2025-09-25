Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde

este adesea asociată cu relaxarea, cu respirația proaspătă sau cu un gest automat în momentele de plictiseală. Însă cercetările arată că efectele sale depășesc aceste aspecte. Studiile demonstrează că mestecatul gumei poate aduce beneficii importante: contribuie la menținerea sănătății orale, ajută la reducerea stresului, sprijină memoria și concentrarea și poate fi chiar un mic truc în controlul greutății.

În continuare, aflăm cum reușește guma de mestecat să aibă un impact real asupra organismului și de ce merită să fie privită ca un aliat al sănătății.

Poate guma de mestecat să păcălească foamea

Mestecatul gumei este adesea văzut ca un gest banal, dar are și un rol practic atunci când vine vorba de controlul apetitului. Prin simpla acțiune de a mesteca, organismul este „păcălit” să creadă că primește hrană, ceea ce poate reduce temporar senzația de foame. În plus, mestecatul stimulează secreția de salivă și pune în mișcare mușchii maxilarului, ceea ce trimite semnale către creier asemănătoare cu cele produse în timpul mesei. Acest mecanism explică de ce guma poate fi un sprijin pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să evite gustările dintre mese, informează .

Mai mult decât atât, există și gume speciale cu nicotină, recomandate în programele de renunțare la fumat. Acestea nu doar ajută la reducerea poftei de țigări, dar oferă și o activitate de substituție pentru gestul reflex al fumătorilor. Astfel, guma de mestecat nu este doar un accesoriu al relaxării, ci poate deveni un instrument util pentru controlul greutății și pentru adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Ce beneficii aduce guma de mestecat sănătății orale

Guma de mestecat fără zahăr este frecvent recomandată după mese pentru menținerea sănătății dinților și a gingiilor. Ea stimulează producția de salivă, care neutralizează și îndepărtează acizii produși de alimente. Pe termen lung, acești acizi pot deteriora smalțul, favorizând apariția cariilor. În schimb, mestecatul regulat ajută la întărirea smalțului, la prevenirea formării plăcii bacteriene și la remineralizarea dinților. Prin aceste mecanisme, guma contribuie la protejarea zâmbetului și la reducerea problemelor stomatologice.

Cum influențează guma de mestecat stresul și tensiunea arterială

Mai multe cercetări au arătat că simplul act de a mesteca poate reduce nivelul de stres și anxietate. Mișcarea ritmică a maxilarului acționează ca o formă de descărcare a tensiunii, contribuind la relaxare. Totodată, unele studii arată că guma de mestecat poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, efect care, chiar dacă este temporar, generale sistemului cardiovascular. Acest efect este deosebit de util în viața cotidiană, în contextul ritmului alert și al presiunii psihice la care suntem supuși.

Poate guma de mestecat să îmbunătățească memoria și atenția

Unul dintre cele mai surprinzătoare efecte observate de specialiști este cel asupra funcțiilor cognitive. Psihologii au constatat că persoanele care mestecă gumă în timpul unor teste de atenție și memorie obțin scoruri mai bune decât cele care nu fac acest lucru. Explicația ține de stimularea hipocampusului, zona din creier responsabilă de memorie, care devine mai activă atunci când mestecăm. Totodată, guma crește nivelul de glucoză, combustibilul principal pentru creier, și amplifică fluxul de sânge către acesta.

Mai mult, mestecatul intensifică ușor ritmul cardiac și stimulează tensiunea arterială suficient cât să activeze ambele emisfere cerebrale. În același timp, crește cantitatea de oxigen și glucoză transportată spre creier și accelerează eliminarea dioxidului de carbon. Unele cercetări au arătat chiar o creștere a fluxului de sânge cerebral cu până la 20–40% . Această oxigenare mai bună explică de ce abilitățile cognitive, precum vigilența, concentrarea și memoria de scurtă durată, sunt influențate pozitiv.

Sunt beneficiile aceleași pentru toată lumea

Chiar dacă lista efectelor pozitive este impresionantă, specialiștii avertizează că ele nu se manifestă în aceeași măsură la toți oamenii. Fiecare persoană are particularități biologice și psihologice, ceea ce face ca răspunsul la mestecatul gumei să fie diferit. Pentru unii, beneficiile sunt vizibile rapid, mai multă energie, o memorie mai bună și un zâmbet sănătos, în timp ce alții pot resimți efecte reduse sau chiar inexistente.