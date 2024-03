Ce spune un român despre experiența trăită la un grătar în Germania: „Pur și simplu nu-mi venea să cred” (VIDEO)

Un român a vorbit într-un video devenit viral pe platforma TikTok despre experiența acestuia cu grătarele la nemți.

Postarea bărbatului a stârnit interesul mai multor români, iar oamenii au ținut să menționeze că tradițiile de la noi din țară diferă foarte mult spre deosebire de cele de acolo.

Român dezamăgit de experiența trăită la un grătar în Germania

„Am fost 15 invitați și aveau doar 4 fripturi. Pur și simplu am simțit o foame, în calitate de invitat la un grătar. Voi posta ceea ce se întâmplă cu adevărat la nemții autentici. Ei nu pun niciodată accent pe cantitatea de alimente de la un grătar. Băutura curgea din abundență, era la discreție. Aici oamenii se bucură. Dar nu în acest caz.

Am fost invitați la un grătar și am luat masa dimineața ca de obicei. Am ajuns acolo la prânz, focul s-a aprins mai târziu, de obicei în jurul orei 2, dar de data aceasta mai târziu, în jurul orei 3-4. , îmi venea să mă apuc chiar și de scaunele de acolo. Și eram aproximativ 15 persoane, fără copii.

Nemții autentici, da, vorbesc de nemți, au avut doar 4 fripturi foarte mari pe grătar. Atât. Ne-au servit o bucată mare, iar nouă ne-a revenit o bucată de carne ca pentru o familie întreagă, tăiată în patru bucăți.

Nu-mi venea să cred. Apoi au scos , iar noi am fost rugați să mai gustăm câte ceva. Dar băutura era cât pentru trei grătare. Pur și simplu nu-mi venea să cred, așa stau lucrurile”, a spus românul, notează .

„Așa sunt nemții, am mai discutat și după ce am trecut prin asta, am vorbit cu prieteni, pentru că avem și noi prieteni nemți aici. Ne-au spus că la noi așa este, nu se pregătește multă mâncare. Există oameni care îți spun: mergi la grătar, adu-ți mâncarea. Adică vii cu pachete, cu carne ambalată.

Băutura, asta nu reprezintă o problemă aici. Pentru că toți au baruri acasă, toți m-au invitat să gust vinurile lor, au pivniță, au loc unde își țin vinurile, dar tu trebuie să aduci mâncarea de acasă”, a mai precizat bărbatul.

Românii au luat cu asalt secțiunea de comentarii

„N-ai știut, el pregătea grătarul, dar voi trebuia să vă aduceți ce doreați să mâncați. Am mai auzit și asta”

„Așteaptă să vezi cum e la olandezi. Te întreabă înainte câtă carne mănânci? 200 de grame este ok?”

„Am fost la un austriac la și ne-au întrebat câți cartofi mâncăm fiecare”

„Mergi în Sicilia, de când ajungi acolo te așază la masă și cam 2-3 ore asta faci, mănânci”

”În Spania făceam grătar cu toate felurile de carne, salate + desert. Veneau spaniolii și mâncau, dar ei nu te invitau niciodată”

„Ideea de grătar împreună cu alte 10/15 persoane presupune ca fiecare să-și aducă de acasă ce își dorește. Sau se merge la cumpărături împreună”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.