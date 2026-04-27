Un constructor care a jucat la păcănele banii clientului a scăpat de pedeapsă, după ce Curtea de Apel Oradea a stabilit, în mod surprinzător, că acesta doar a „gestionat defectuos” banii.

Un meșter a jucat la păcănele banii clientului

În perioada aprilie – septembrie 2021, un meșter din Biharia, Bihor, a încasat 18.000 euro și 26.310 lei de la un client, căruia i-a promis că îi ridică o casă „la roșu” cu 25.000 euro.

Însă apoi doar a făcut nişte săpături pentru fundație și fosa septică și a cumpărat nişte fierătaie, iar restul banilor i-a tocat la jocurile de noroc.

Curtea de Apel Oradea i-a găsit scuze constructorului

La Judecătoria Oradea, meșterul a recunoscută că a pierdut la păcănele 14.000 euro, dar a spus că n-a avut intenția să înşele. Instanța l-a condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să plătească 320.648 lei daune materiale păgubitului, plus 17.500 lei cheltuieli de judecată.

Numai că, săptămâna trecută, Curtea de Apel Oradea a întors decizia, scrie Ea a stabilit că meșterul n-are antecedente, că nu se poate demonstra că a avut intenția să dea țeapă și că doar a „gestionat defectuos” banii clientului, pe fondul scumpirilor la materialele de construcție.

Cireașa de pe colivă: instanța a lăsat acțiunea civilă nesoluționată. Acum, păgubitul trebuie să găsească alte căi de atac pentru a-și face dreptate și a-și recupera banii.