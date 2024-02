Cei trei suspectați în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, daţi în urmărire. Au fost emise mandate de arestare în lipsă

Tribunalul Sibiu a emis duminică, 19 noiembrie, pe care l-ar fi torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner, mandate de arestare preventivă, notează .

Suspecții sunt Costinel Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae.

Cei trei suspecţi de crima de la Sibiu, daţi în urmărire

„În baza art. 226 şi art. 223 alin.1 lit.a şi alin.2 CPP, raportat la art.202 alin.1 şi 3 CPP, admite propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor Z.C.C., G.L. şi M.M.C., formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, şi în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: Z.C.C., G.L. şi M.M.C. pe o durată de 30 de zile, fiecare, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Respinge cererea inculpatului M.M.C., formulată prin avocatul numit din oficiu, de luare a măsurii arestului la domiciliu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 19 noiembrie 2023”, se arată în decizia instanţei.

Cei trei bărbați au fost daţi duminică și în urmărire de Poliţia Română, pentru săvârşirea infracţiunilor de şi tâlhărie calificată.

Costinel Cosmin Zuleam este născut pe data de 6 mai 1992 și domiciliat în Horezu Poenari, Dolj. Laurențiu Ghiță este născut pe 17 februarie 1988 și domiciliat în Zaval, Dolj, iar Marian Cristian Minae este născut pe 31 octombrie 1988, domiciliat în Zaval, Dolj.

Bărbatul audiat 12 ore din cauză că a fost „confundat” de anchetatori

Laurențiu Lăcătușu, audiat 12 ore în cazul crimei din Sibiu , a oferit detalii despre experiența trăită și spune că nici măcar nu știa de ce a fost adus la secție.

„Veneam de la lucru și m-am oprit unde mă oprește mașina, aici, în sat, la magazin, că acolo ne ia dimineața și seara ne lasă acolo, și m-am dus, mi-am luat o cartelă de telefon dinăuntru, din magazin, pe datorie că n-am avut bani să îi dau la femeie acolo, și când am ieșit afară, mi-am luat și eu o bere (…). Mă sună femeia între timp, vino acasă că umblă o mașină pe aici pe stradă, se tot plimbă pe aici pe stradă (…) doi oameni, nu știu ce e cu ei. Eu, când am auzit, n-am mai băut nici bere, nici nimic (…). Când vin aici, acasă, doi civili (…), unul dintre ei a ieșit în fața mea și m-a luat la întrebări”, a povestit bărbatul, sâmbătă, pe B1 TV, la „Fărădelege” cu Adriana Stoicescu.

„La Craiova, când m-am dus, i-am întrebat, «domne`, dar pentru ce mă chemarăți aici?». Și ei au început să mă ia la mișto. Unul dintre ei îmi zice că «ai mers cu mobra fără cască, te duci la pușcărie!». Eu, când i-am auzit, am început să râd (…). , mi-au luat amprente, mi-au făcut poze, m-am dezbrăcat să vadă dacă am tatuaje, dacă nu am tatuaje, că, «domne`, cum să nu ai tatuaje pe tine, e imposibil, că la Valea Stanciului toți sunt cu tatuaje»”, a continuat Laurențiu Lăcătușu.

El spune că la un moment dat a reușit să îi întrebe de ce a fost adus la secție.

„Și un mascat mi-a răspuns, «ce, nu știi pentru ce ești adus?». «Pentru crima de ai făcut-o, unde sunt ceasurile și cu bunurile omului?». «Ce crimă, domne`, ce ceasuri? Eu habar n-am de ce vorbiți dumneavoastră, eu nu sunt vinovat cu nimic»”, susține Laurențiu Lăcătușu.