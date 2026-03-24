Proiectul centurii Azuga–Bușteni, unul dintre cele mai așteptate de pe Valea Prahovei, a făcut un pas important către realizare. Autoritățile au aprobat documentația tehnică și economică, ceea ce permite trecerea la o etapă concretă.

Ce presupune noua etapă a proiectului

Consiliul Județean Prahova a anunțat că documentația a fost avizată la nivel interministerial, stabilind oficial parametrii tehnici și costurile investiției. Această aprobare marchează trecerea de la planificare la implementare efectivă.

„Consiliul Judeţean Prahova anunţă aprobarea (…) documentaţiei S.F. revizuite / PTE 2025 pentru proiectul ‘Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Buşteni’, etapă care stabileşte parametrii tehnici şi economici ai investiţiei şi aduce proiectul într-o fază concretă de implementare”, se arată în comunicatul CJ Prahova. Proiectul este realizat în parteneriat cu și CNAIR.

Investiția are ca scop principal fluidizarea traficului dintr-una dintre cele mai aglomerate zone turistice din țară. Noua rută ar urma să preia o parte din presiunea existentă pe .

Cum va arăta centura Azuga–Bușteni

Drumul proiectat va avea o lungime de aproape 9,5 kilometri și o platformă rutieră adaptată intens din zonă. Traseul include un număr semnificativ de lucrări de infrastructură, menite să asigure continuitatea circulației.

În total, proiectul prevede 19 structuri, inclusiv poduri, viaducte și pasaje, dar și 13 intersecții la nivel. De asemenea, vor fi realizate sisteme de colectare a apelor pluviale, esențiale pentru siguranța drumului.

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 840 de milioane de lei, iar durata estimată pentru finalizare este de aproximativ 30 de luni. Documentația a fost revizuită pentru a optimiza soluțiile tehnice și lucrările de consolidare, relatează Antena3.

În ce stadiu se află lucrările în prezent

Deși proiectul a intrat într-o etapă mai clară, lucrările sunt încă la început, cu un progres fizic redus. Autoritățile spun că etapele administrative esențiale au fost deja parcurse.

„Din punct de vedere administrativ, proiectul are deja coridorul de expropriere aprobat, exproprierile realizate pentru traseul actual şi autorizaţiile de construire emise în anul 2025. În prezent, lucrările sunt în desfăşurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026”, precizează CJ Prahova.

Zona Azuga–Bușteni este cunoscută pentru blocajele frecvente, mai ales în sezonul turistic. Noua centură ar putea deveni o soluție importantă pentru decongestionarea traficului.